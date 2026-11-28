น้ำตาลท่วมจอ! แอฟ-นนกุล โชว์หวานกลางงานวันเกิด พร้อมชอตเด็ดร้องเพลงคู่ชีวิต
ความหวานระดับสิบต้องยกให้คู่นี้เลย สำหรับนางเอกสาว แอฟ ทักษอร และพระเอกหนุ่ม นนกุล ชานน ที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆ ยิ้มแก้มปริกันถ้วนหน้า หลังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้เห็นแบบชัดๆ จนสยบทุกกระแสข่าวเมาท์ได้อยู่หมัด
โดยทาง Instagram nonkulofficial ได้มีการโพสต์คลิปบรรยากาศสุดอบอุ่นตอนที่ทั้งคู่ควงคู่กันไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นความน่ารักที่ทั้งสองคนตัวติดกันตลอดเวลา เหมือนโลกทั้งใบเอียงเข้าหากันไม่หยุด พร้อมรอยยิ้มที่ดูสดใสสุดๆ แถมหนุ่มนนกุลยังออกอาการมือไม้ไม่อยู่กับตัว คอยดูแลประคองและซัพพอร์ตสาวแอฟอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา
แต่ชอตที่พีคที่สุดและทำเอาหลายคนเขินแทนแม่แอฟ คือตอนที่หนุ่มนนกุลจับไมค์ขึ้นไปร้องเพลงซึ้งอย่างเพลง "คู่ชีวิต" โดยมีสาวแอฟยืนยิ้มหวานให้กำลังใจอยู่ข้างๆ แถมยังยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บโมเมนต์น่ารักๆ นี้เอาไว้ด้วย ทั้งคู่มีการส่งสายตาหวานซึ้งให้กัน เหมือนตั้งใจร้องเพลงนี้ให้แฟนโดยเฉพาะเลยทีเดียว
บอกเลยว่าชอตนี้คือที่สุดของความละมุน ใครเห็นก็ต้องยอมแพ้ให้กับความคลั่งรักของคู่นี้จริงๆ แล้วเพื่อนๆ ล่ะ ดูคลิปนี้แล้วมีใครเขินจนตัวบิดแบบเราบ้างไหม?