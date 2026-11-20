เอลูนดา: ที่ซึ่งความหรูหราแบบเรียบง่ายมาบรรจบกับความแท้จริงของครีต
ชื่อเสียงระดับโลกของเอลูนดาเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ Spyros Kokotos และโรงแรมอันเป็นสัญลักษณ์สามแห่ง ได้แก่ Elounda Mare, Porto Elounda และ Elounda Peninsula
Elounda Mare เป็นผู้บุกเบิกบังกะโลพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ในปี 1992 Porto Elounda ได้เปิดตัวห้องพักพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว และสนามกอล์ฟของโรงแรมแห่งแรกบนเกาะครีต ส่วน Elounda Peninsula โดดเด่นด้วยวิลล่าริมทะเลอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและสวนขนาดใหญ่
Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson และ Andrea Bocelli เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนดังที่มีชื่อเชื่อมโยงกับเอลูนดา
ในปัจจุบัน Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro ของตระกูล Ferragamo และ Sumosan ได้เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เอลูนดา: ที่ซึ่งความหรูหราแบบเรียบง่ายมาบรรจบกับความแท้จริงของครีต