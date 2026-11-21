ผังข่าวช่อง 3 ทำถึงเกิน! รวมตัวตึงสรยุทธ-กรรชัย-พุทธ จนแฟนข่าวขอร้องให้จัดคู่กัน
เกิดเรื่องฮือฮาขึ้นเมื่อ เอก สายไหมต้องรอด หรือ เอกภพ สายไหม โพสต์ถึงผังรายการข่าวของช่อง 3 ที่รวมเหล่าตัวตึงไว้ครบทีม ทั้งสรยุทธ ข่าวเช้า, หนุ่ม กรรชัย ข่าวเที่ยง, ไก่ ภาษิต ข่าวเย็น, พุทธ อภิวรรณ ข่าวค่ำ และ กิตติ ข่าวดึก โดยเฉพาะชื่อของ พุทธ อภิวรรณ ที่หมดสัญญากับช่อง 8 แล้ว ยิ่งทำให้แฟนข่าวตื่นเต้นหนักมาก
ความปั่นยังไม่หมด เพราะทางด้าน เอก สายไหมต้องรอด ยังคอมเมนต์ติดตลกในโพสต์ตัวเองว่า หลังเที่ยงคืนมีคิวว่างไหม เพราะอยากจะขอไปจัดรายการคู่กับทนายแก้วบ้าง
ฝั่งชาวเน็ตก็ไม่น้อยหน้า แห่คอมเมนต์กันรัวๆ ว่าถ้า พี่หนุ่ม กับ พี่พุทธ มาคู่กัน ทีมงานน่าจะร้องขอชีวิตแน่นอน พร้อมเสนอชื่อรายการว่า “คู่หูปราบกระแส” บางคนถึงกับบอกว่าไม่ต้องดูรายการอื่นแล้ว ให้เฝ้ารอดูแค่ข่าวตั้งแต่เช้าจนถึงดึกไปเลย
นอกจากนี้ยังมีแฟนข่าววิเคราะห์แบ่งความถนัดของแต่ละคนไว้ด้วย โดยมองว่า สรยุทธ จะเน้นการเมืองและเศรษฐกิจ, หนุ่ม กรรชัย ดูแลโหนกระแสและข่าวชาวบ้าน, ตูนกับไก่ สรุปภาพรวมข่าวประจำวัน, พุทธ เจาะลึกกระแสสังคมและข่าวชาวบ้าน ส่วน กิตติ จะเน้นเรื่องความมั่นคง มลภาวะ และภัยพิบัติ
เอาจริงถ้าได้จัดรายการคู่กันสักแมตช์ตามที่แฟนๆ ขอ จะเป็นยังไงนะ?