เกินเรื่องมาก! ศรีริต้าสวมชุดไทยเต็มยศไปถ่ายบัตรประชาชน สวยจนนึกว่าหลุดมาจากวรรณคดี
ปกติเวลาเราไปถ่ายบัตรประชาชน ส่วนใหญ่จะเน้นชุดสบายๆ หรือชุดสุภาพ แต่สำหรับนักแสดงสาว ศรีริต้า เจนเซ่น คือไม่ธรรมดา เพราะเจ้าตัวเพิ่งปล่อยคลิปวิดีโอโชว์ลุคไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ด้วยการสวมชุดไทยแบบจัดเต็ม ทั้งเสื้อผ้า หน้า และผม คือสวยสะกดแบบตะโกนจนแฟนๆ ใจละลายไปตามๆ กัน
งานนี้ศรีริต้าไม่ได้มาเล่นๆ เพราะชุดที่เลือกใส่คือ 'ชุดไทยศิวาลัย' ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ที่มีงานปักประณีตงดงามสุดๆ ซึ่งศรีริต้าบอกว่าภูมิใจทุกคนที่ใส่ชุดไทย และชุดไทยศิวาลัยกำลังจะขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกธันวาคมนี้
บอกเลยว่าลุคนี้คือที่สุดของความทรงคุณค่า และเป็นการโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้แบบสิบเต็มสิบ ไม่แปลกใจเลยที่แฟนคลับจะแห่กันเข้ามาชมว่าสวยสง่าสมมงศรีริต้าจริงๆ
ถามจริง ถ้าเป็นเราใส่ชุดนี้ไปถ่ายบัตร จะรอดหรือจะร่วงก่อนได้รูป?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก