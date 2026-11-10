โบว์ เมลดา ใจกว้างมาก! เคยบริจาคให้องค์กรทำดี แต่ไม่คิดแจ้งความ ยันยังศรัทธาการทำบุญ
โบว์ เมลดา ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนเรื่องมูลนิธิที่กำลังเป็นข่าว โดยยอมรับว่าตัวเองเคยโอนเงินบริจาคให้กับองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติที่อยากช่วยคนจริงๆ แม้จะไม่รู้รายละเอียดลึกๆ ว่าช่วงหลังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่คิดจะไปแจ้งความดำเนินคดี เพราะยอดเงินที่บริจาคไม่ได้สูงมากเหมือนคนอื่น และมองว่าการแจ้งความมันเป็นเรื่องที่หนักเกินไป
นางเอกสาวบอกว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายเงิน เพราะถือว่าอย่างน้อยใจเราส่งถึงผู้รับแล้ว และเชื่อว่ามีบางส่วนที่เงินไปถึงคนที่ลำบากจริงๆ แม้จะมีความรู้สึกเสียดายบ้างหากเงินบางส่วนไปไม่ถึงมือคนที่ต้องการ แต่ในเมื่อโอนไปแล้วก็ติดใจอะไรไม่ได้
ส่วนเรื่องความเชื่อใจ โบว์ ยันว่าไม่ได้หมดศรัทธาในการบริจาค เพราะเชื่อว่ายังมีที่ที่รับเงินไปช่วยคนจริงๆ อยู่
ปกติแล้วโบว์จะเน้นโอนเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์และเด็กกำพร้า ส่วนถ้าเป็นช่วงมรสุมหรืออุทกภัยจะเน้นช่วยเป็นสิ่งของ โดยจะฝากผ่านคนที่ไว้ใจได้และคอยเช็กว่าของถึงมือผู้รับไหม ซึ่งที่ผ่านมาของส่วนใหญ่ก็ส่งถึง จึงไม่ค่อยกังวลใจนัก แม้จะมีบ้างที่คิดมากแต่ก็ยังเลือกที่จะทำเหมือนเดิมเพราะรู้ว่ายังมีคนที่ขาดแคลนจริงๆ รอความช่วยเหลืออยู่