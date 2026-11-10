เตรียมวอร์มนิ้ว! แบงค์ ศรราม จัดเต็มวันเกิดปีนี้ ขนมาทั้งคอนเสิร์ตและลิเก
ใครที่รอคอยงานวันเกิดของ แบงค์ ศรราม เตรียมตัวให้พร้อม เพราะปีนี้เจ้าตัวจัดหนักกับงาน Billion Bank Concert: Unlock the Happiness Together ในวันที่ 19 ธันวาคม 2026 ซึ่งความพีคคือการเอา "ลิเก" มาฟีเจอริ่งกับ "คอนเสิร์ต" ในงานเดียว บอกเลยว่าครบรสจนน่าอิจฉาคนที่ได้บัตรสุดๆ
งานนี้จะจัดขึ้นที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ โดยราคาบัตรมีให้เลือกสามระดับคือ 3,500, 2,500 และ 1,500 บาท ใครอยากไปร่วมสร้างความทรงจำต้องรีบกดบัตรให้ทัน เพราะจะเริ่มเปิดขายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Line Official : @banksorn
ส่วนใครที่ไม่สะดวกเดินทางแต่ไม่อยากพลาดความสนุก สามารถซื้อไลฟ์กลุ่มปิดได้ที่เพจ SN Online – ซื้อกลุ่มปิด ในราคา 199 บาท (ตามที่แหล่งข่าวระบุเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 ว่าซื้อได้ตั้งแต่วันนั้น)
เห็นลิสต์กิจกรรมแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกนาที ใครที่มีแพลนจะชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปฟินด้วยกัน เตรียมตั้งนาฬิกาปลุกรอวันกดบัตรได้เลย อย่าให้พลาดเด็ดขาด!