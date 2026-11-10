โพสต์อ้างเป็นพนักงานสนามบินแฉตัวย่อ 7 ดารา ไมค์ พิรัชต์ ชี้แจงหลังถูกโยง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่แชร์กันว่อนทั้งเฟซบุ๊กและ X เมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งที่อ้างว่าเคยเป็นพนักงานสนามบิน ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมไม่น่ารักของ 7 ดารา โดยใช้ตัวย่อบอกใบ้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือข้อ 4 ที่ระบุถึง "ม ที่เป็นนักร้องดังในจีนที่มีพี่ชื่อ ก เป็นแฟนเก่า ข บาบี้เมืองไทย" โดยเล่าว่าคนนี้เถียงจะเอาผู้จัดการตามติดไปด้วยชั้นเฟิร์สคลาสทั้งที่ไม่มีบัตรเอเป็ค แถมยังวีนเวอร์จนคนโพสต์บอกว่านี่ไม่ตรวจตัวนางเลย
พอกระแสเดาตัวบุคคลเริ่มแรงขึ้น เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2026 ไมค์ พิรัชต์ ที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนในโพสต์ออกมาชี้แจงว่าไม่แน่ใจว่าข้อ 4 หมายถึงตัวเองหรือไม่ เพราะเขียนตัวย่อชัดเกินและมีคนส่งมาให้ แต่ถ้าหมายถึงตนเอง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง
ไมค์เล่าความจริงว่า ชีวิตนี้เคยนั่ง First Class แค่ครั้งเดียวตอนไปอเมริกาเพราะอยากลองสัมผัสประสบการณ์ ส่วนเวลาอื่นเดินทางด้วย Business Class หรือ Economy แบบคนทั่วไปมาตลอด ยิ่งถ้าเดินทางไปทำงาน ผู้ว่าจ้างจะจัดตั๋ว Business Class ให้ทั้งตัวเองและผู้จัดการตามเงื่อนไขอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปโวยวายขออัปเกรดที่นั่ง
นอกจากนี้ยังย้ำว่า ผู้จัดการที่ทำงานด้วยไม่มีนิสัยวีนขออัปเกรด และตัวเองก็ไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใครกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพราะแค่ต้องคุยกับคนแปลกหน้าบางครั้งยังรู้สึกใช้พลังงานเยอะเลย พร้อมยืนยันว่าให้เกียรติคนทำงานทุกอาชีพ และไม่คิดว่าการเป็นศิลปินจะทำให้มีสิทธิพิเศษไปปฏิบัติกับใครอย่างไม่ให้เกียรติ
ปิดท้ายด้วยการเตือนสติคนที่ชอบเล่าเรื่องหรือส่งต่อข้อมูลบนโซเชียลว่า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อน เพราะเรื่องที่คิดว่าแค่เล่าสู่กันฟัง อาจนำไปสู่ผลกระทบและความรับผิดชอบทางกฎหมายได้