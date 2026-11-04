ความปังระดับอินเตอร์! ฌอห์ณ ประชันบทบาท อิรินา ในละครเวที 3 ภาษา Thai Dictionary
เรียกได้ว่าเป็นการโคจรมาพบกันที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อ ฌอห์ณ จินดาโชติ นักแสดงหนุ่มมากฝีมือของไทย ได้มาประชันบทบาทกับ อิรินา สตาร์เชนบัม นักแสดงสาวชื่อดังจากรัสเซีย เจ้าของรางวัล TEFI และ Golden Eagle ในละครเวทีเรื่อง “Thai Dictionary” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นไฮไลท์ในงานเวทีความร่วมมือทางการลงทุนรัสเซีย-ไทย ครั้งที่ 2 หรือ RTIF 2026 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2026 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมคลาสสิก
สำหรับละครเวทีเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานระดับตำนานของ อันโตน เชคอฟ นักเขียนและนักเขียนบทละครชาวรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่ โดยหยิบเอาเรื่อง The Lady with the Dog และ The Cherry Orchard มาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน
เนื้อเรื่องเล่าถึงชายหนุ่มชาวไทยและหญิงสาวชาวรัสเซียที่พบกันโดยบังเอิญที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง ซึ่งตอนแรกดูยังไงก็ไม่เข้ากันเลย ทั้งเรื่องเชื้อชาติ ภาษา และวิถีชีวิตที่ต่างกันสุดขั้ว แต่ตลอดการดำเนินเรื่อง 70 นาที กลับนำพาให้ทั้งคู่และผู้ชมได้เห็นจุดเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคิด บอกเลยว่าพล็อตแบบนี้มีลุ้นให้เขินตามแน่นอน
ความล้ำของโชว์ 3 ภาษา
จุดที่ต้องยอมรับว่าว้าวมากคือการที่ละครเรื่องนี้ดำเนินเรื่องด้วย 3 ภาษาพร้อมกัน ทั้งไทย รัสเซีย และอังกฤษ โดยที่นักแสดงแต่ละคนจะพูดภาษาของตัวเอง แต่ความลับอยู่ที่การออกแบบการแสดงอันชาญฉลาดของ พาเวล รัชคอฟสกี ผู้กำกับที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจทุกอย่างได้ทะลุปรุโปร่งโดยไม่ต้องพึ่งล่าม ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัวละครในเรื่องที่เข้าใจกันและกันได้อย่างลึกซึ้ง
พาเวล รัชคอฟสกี เผยว่าโปรดักชันนี้สร้างขึ้นเพื่องาน RTIF 2026 โดยเฉพาะ โดยเปรียบเปรยว่าสิ่งที่เชคอฟทำนั้นเหมือนกับเป้าหมายของฟอรัมที่ดี คือการทำให้คนที่อาจไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้มาพบกันและเปิดใจรับฟังกันอย่างแท้จริง
เบื้องหลังความรู้สึกของนักแสดง
ทางด้าน ฌอห์ณ จินดาโชติ เล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และมองว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายมาก โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับศิลปินทั้งไทยและรัสเซีย ซึ่งไม่ใช่ภาพที่เห็นได้บ่อยนัก แม้จะต่างสัญชาติและวัฒนธรรม แต่สุดท้ายแล้วทุกคนต่างมีความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกัน
งานเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับระดับ VVIP
ความพิเศษอีกอย่างคือการแสดงครั้งนี้เป็นแบบ Closed Performance หรือรอบเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้ที่ได้รับชมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากภาครัฐของทั้งสองประเทศ คณะทูตานุทูต ผู้บริหารบริษัทชั้นนำ และเหล่านักธุรกิจระดับชนชั้นนำของไทยและรัสเซีย เพื่อตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจและการค้า แต่ยังเชื่อมโยงกันผ่านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกด้วย
เอาจริงการที่เห็นนักแสดงไทยไปโชว์ฝีมือร่วมกับสตาร์รัสเซียในโปรดักชันที่ซับซ้อนขนาดนี้คือเท่มาก อยากรู้เลยว่าถ้าเปิดให้คนทั่วไปดูบ้าง จะมีใครแอบไปตกหลุมรักตัวละครของใครบ้างนะ?