ชาวเน็ตเตรียมสืบ! ลือหนักนางเอกดังเลิกไฮโซหนุ่ม เพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน
กลายเป็นเรื่องร้อนที่ชาวเน็ตต้องรีบขุด เมื่อมีการโพสต์ปริศนาใน X ถึงความสัมพันธ์ของนางเอกคนดังกับไฮโซหนุ่มที่ว่าอาจจะเลิกรากันแล้ว จนล่าสุดเพจ เจ๊มอย108 V1 ออกมาตอกย้ำความสงสัยนี้ว่า นางเอกดังเลิกกับไฮโซสุดหล่อมาหลายเดือนแล้ว
สาเหตุที่ว่าพังเพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน โดยทางฝั่งไฮโซงานยุ่งจนไม่มีเวลา ในขณะที่นางเอกเป็นคนติดแฟน ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่บล็อกกันไปแล้ว แถมมีคำบอกใบ้ทิ้งท้ายว่านางเอกคนนี้ไม่ค่อยสมหวังในความรักสักเท่าไหร่ด้วย
แต่สำหรับใครที่กำลังลุ้นว่าเป็นคู่แม่นายกับพี่หมื่นหรือเปล่า ขอบอกเลยว่าไม่ใช่คู่นี้แน่นอน เป็นคู่อื่นจ้า ลองไปบริหารสมองสืบกันดูว่าจะเป็นใคร
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก