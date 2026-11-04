มิค บรมวุฒิ ยอมรับเกือบเตียงหักเพราะ 'ความโหย' ในตัวเบนซ์ พรชิตา
มิค บรมวุฒิ และ เบนซ์ พรชิตา ออกมาเปิดใจถึงช่วงเวลาที่ชีวิตคู่เกือบถึงจุดแตกหัก โดยมิคยอมรับว่าเคยมีความคิดด้านมืดและมีความโหยหาในตัวภรรยา ซึ่งเบนซ์เองก็ยอมรับว่าเคยมีความคิดด้านมืดเช่นกัน จนเกือบหย่า แถมยังพูดติดตลกถึงขั้นอนุญาตให้สามีซื้อตุ๊กตายางมาใช้ได้เลย
สำหรับคู่รักคู่นี้มีลูกด้วยกันสามคนคือ น้องปริม อายุ 10 ขวบ, น้องปราง อายุ 8 ขวบ และน้องเปรม อายุ 6 ขวบ ซึ่งแต่ละคนมีความแสบความซนและคาแร็กเตอร์ที่แตกต่างกันไป ส่วนเบนซ์ปลื้มสุดๆ กับกระแสแรงเงา หลังกลับมารับงานละครในรอบ 10 ปี
เบื้องหลังความฮาของ 'แรงเงา' เวอร์ชั่นมีม
เบนซ์เล่าถึงกระแสละครเรื่อง แรงเงา ที่กลายเป็นมีมดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง โดยเฉพาะฉากตกบันไดที่ต้องตกถึงสามรอบ ซึ่งเธอตั้งใจทำให้ดูเป็นมีมเพื่อให้คนพูดถึงและสงสัยว่าสติของตัวละครอยู่ที่ไหน โดยเบนซ์ยอมรับว่าตอนอ่านบทก็ขำและสงสัยว่าต้องตกถึงสามรอบเลยหรือ แต่ผู้กำกับยืนยันว่าถ้าตกครั้งเดียวมันไม่สะใจ ต้องโดนสามรอบถึงจะถึงใจคนดู
ในส่วนของการถ่ายทำฉากตกบันไดเลื่อนนั้นทำได้ยากมาก เนื่องจากบันไดเลื่อนเป็นเหล็กซึ่งหากตกจริงจะเจ็บแน่นอน ผู้กำกับจึงให้เบนซ์แสดงท่าทางเหมือนจะตกแต่ไม่ได้ตกจริง ส่วนฉากที่กลิ้งลงมานั้นใช้สแตนอินถ่ายแยกแล้วนำมาตัดต่อรวมกัน นอกจากนี้เบนซ์ยังเล่าว่าการกลับมาเล่นละครครั้งนี้มีความกดดันสูงมาก เพราะต้องเล่นทับบทของ ธัญญ่า ที่เคยทำไว้ดีและดังมาก จนเธอต้องเข้าเวิร์คช็อปเพื่อค้นหาตัวละครและปรับอินเนอร์ให้ดูเป็นรัฐมนตรีผู้มีอำนาจ เพราะวันแรกที่ถ่ายทีเซอร์เธอรู้สึกว่าตัวเองยังดูตัวเล็กตัวน้อยเกินไป
ความลับฉากตบที่สามีสั่งเพิ่ม
ความน่ารัก (หรือความร้าย) ของมิคคือการที่เขาคอยติดตามการถ่ายทำของภรรยาอย่างใกล้ชิด โดยมิคสารภาพว่าทุกครั้งที่เห็นฉากที่ใบเฟิร์นตบเบนซ์จนกลิ้งลงไป และกล้องยังไม่ตัด เขาจะรีบโทรศัพท์หาทันทีเพื่อบอกว่า "ขออีกรอบๆ" ซึ่งเป็นการสั่งเพิ่มความสะใจส่วนตัว โดยเบนซ์ก็ได้แต่หัวเราะกับพฤติกรรมของสามีในครั้งนี้
นอกจากนี้เบนซ์ยังเล่าถึงความสนุกในการทำงานร่วมกับ ป๋อ ณัฐวุฒิ ที่รับบทเป็น ผอ. ซึ่งในเรื่องมีฉากที่เถียงกับ ผอ. จนถึงขั้นบอกว่าไม่อยากเป็น ผอ. แล้ว เป็นภารโรงก็ได้ โดยเบนซ์เผยว่าประโยคที่เอาไม้ถูพื้นมาใช้นั้นไม่มีในบท แต่เป็นสิ่งที่ป๋อเติมเข้ามาเองเพราะความสนุกและอินกับบทที่ได้ด่าเมีย ซึ่งปกติในชีวิตจริงป๋อไม่เคยทำแบบนี้เพราะเมียเขาน่ารัก
อาการหึงแบบเงียบๆ ของคุณสามี
แม้จะดูเป็นคู่ที่เข้าใจกันดี แต่การกลับมาทำงานของเบนซ์ก็ทำให้มิคมีความรู้สึกแปลกๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเห็นทีเซอร์ที่ ป๋อ ณัฐวุฒิ เอาจมูกมาแตะแก้มเบนซ์ มิคยอมรับว่าแอบหึงเพราะปกติเบนซ์ไม่เคยให้ใครหอมมาเป็นสิบปีแล้ว แต่ที่ไม่ได้บอกเบนซ์ตั้งแต่แรกเพราะกลัวว่าภรรยาจะเสียความมั่นใจและไม่กล้าเล่นฉากนั้น จึงเก็บไว้ในใจจนกระทั่งละครออนแอร์ถึงได้บอกออกมา
ส่วนเรื่องความสมเหตุสมผลของบทละครที่บางคนวิจารณ์ว่าโอเวอร์เกินไป เช่น ฉากที่มีโลงแก้วโผล่มา ทั้งเบนซ์และมิคเห็นตรงกันว่าตอนถ่ายทำก็สงสัยเหมือนกัน แต่เมื่อเปลี่ยนมายด์เซ็ตให้ปล่อยจอยและเอ็นจอยไปกับละครที่ผู้กำกับตั้งใจทำมาเพื่อให้กะเทยดูและเน้นสร้างมีม ก็จะพบว่าละครเรื่องนี้มีความสนุกในแบบของมันเอง
สรุปแล้วคือสามีสั่งให้เมียโดนตบเพิ่ม แถมยังแอบหึงจมูกแตะแก้ม แต่สุดท้ายก็จบที่การยอมรับว่าปล่อยจอยคือทางออกที่ถูกต้องที่สุด