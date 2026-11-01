อั้ม พัชราภา ระบายความในใจ หลังน้ำท่วมหน้าบ้านจนแทบย้ายหนี
อั้ม พัชราภา ออกมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณหน้าบ้านที่เผชิญมานานหลายวัน โดยเล่าว่าน้ำไม่ได้เข้าถึงตัวบ้านหลักเพราะยกสูงกว่า แต่ส่วนที่เสียหายหนักคือบ้านหมาและสิ่งปลูกสร้างแบบน็อกดาวน์ที่พังเสียหาย ทั้งเรื่องสี ความชื้น และฝ้าขึ้นรา ซึ่งช่วงที่น้ำล้อมหน้าบ้านนั้น อั้มเล่าว่าวันนั้นนั่งอยู่กับเพื่อน เพื่อนเห็นน้ำเยอะจึงบอกให้ซื้อน้ำดื่มสำรองไว้ เธอจึงให้คนขับรถไปซื้อ แต่ไม่คิดว่าตื่นเช้ามาน้ำจะเข้าถึงโรงรถและเกือบเข้าถึงห้องหมา
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าปกติ เพราะปกติซอยบ้านของอั้มมีปัญหาเรื่องน้ำขังอยู่แล้วเวลาฝนตก แต่วงรอบนี้ลำบากมากจนออกไปซื้ออาหารไม่ได้ ได้พี่ๆ ฝากอาหารมากับรถสิบล้อและรถหกล้อ ซึ่งนำอาหารมาส่งทุก 3 วัน จนเจ้าตัวบอกว่าทานอาหารวนไปจนอ้วนมากเพราะของอร่อยทั้งนั้น โดยออกไปไหนไม่ได้เลยราว 8 วัน เนื่องจากหมู่บ้านต้องวนรถออกทางหน้าบ้านซึ่งน้ำท่วมจนออกไม่ได้ ทั้งที่หลังบ้านไม่มีน้ำเลย
ความวุ่นวายยังไม่หมดแค่นั้น เพราะมีการซื้อเรือผิด ทั้งที่ต้องไปรับคุณแม่ที่ไปเฝ้าหมาข้างทาง แต่ลองซ้อมพายกันทุกคนแล้วก็พายไม่ได้ จนสุดท้ายคุณแม่ต้องจ้างคนให้มาช่วยจูงเรือให้ เพราะไม่กล้าพายเอง และจริงๆ ควรใช้เรือท้องแบนเพื่อไม่ให้โคลงเคลง
ส่วนเรื่องสัตว์เลื้อยคลาน อั้มบอกว่าปกติหน้าบ้านมีทั้งงูและตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแทบทุกวันเพราะอยู่ใกล้ป่า เลยชินและไม่กลัว แต่พอมีน้ำท่วมก็ไม่รู้จะทำตัวยังไง และพอน้ำแห้งก็เจอปูเข้าบ้านเพิ่มมาอีก
งานนี้ทำเอาซุปเปอร์สตาร์เซ็งหนัก โดยเฉพาะส่วนต่อเติมใหม่ที่ดันทำเตี้ยกว่าบ้านหลักจนน้ำเข้าถึงจุดที่น้องหมาอยู่ ถึงขั้นระบายว่าอยากย้ายบ้านแล้ว ถ้าใครมาซื้อให้ก็จะย้ายทันที และจะสร้างบ้านใหม่แบบยกสูงลอยฟ้าไปเลย