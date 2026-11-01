ส่องความปัง The Voice Thailand 2026 คลิปไหนแตะล้านวิวบ้าง!
The Voice Thailand 2026 กลับมาสร้างสีสันบนเวทีเสียงจริง ตัวจริง อีกครั้ง โดยเฉพาะรอบ Blind Auditions ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนงัดเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาสู้กันแบบไม่มีใครยอมใคร จนทำให้หลายคลิปกลายเป็นไวรัลยอดวิวพุ่งสูงปรี๊ด
เปิดลิสต์ความปังเริ่มที่ "ข้าว" กับเพลง "สนิทใจ" ในรอบ Blind Auditions เมื่อ 25 ตุลาคม 2026 ทำเอาแฟนเพลงฮือฮากับเสียงร้องที่ลงตัวสุดๆ
ต่อด้วย "มิกกี้" ที่พกเพลง "เกินห้ามใจ" มาโชว์จนยอดวิวพุ่งไปถึง 1.7 ล้านครั้ง โดยแฟนๆ ชมว่าเสียงมีทั้งความหวานแนว R&B และความดุดันแบบร็อก
ส่วนสายพลังต้องยกให้ "บอม" กับเพลง "ราตรีสวัสดิ์" ที่มียอดวิวสูงถึง 1.3 ล้านครั้ง ด้วยเทคนิคการร้องที่ดุดันจนกวาดคำชมจากทั้งคณะกรรมการและแฟนเพลงไปเต็มๆ
ทางด้าน "เจี๊ยบ" ก็ไม่น้อยหน้า ส่งเพลง "ซ่อนกลิ่น" เข้าประกวดจนยอดวิวแตะ 1.3 ล้านเช่นกัน โดยแฟนๆ ชื่นชมท่อนแหล่เป็นพิเศษ
ปิดท้ายด้วย "เอื้องฟ้า" กับเพลง "เจ็บตรงนี้ (กดให้น้องแหน่)" ที่แฟนเพลงหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ลงตัว
สำหรับข้อมูลยอดวิวทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 แฟนรายการสามารถดูสดได้ฟรีทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และ True4U ช่อง 24
เห็นลิสต์นี้แล้วบอกเลยว่าปีนี้หูเคลือบทองกันถ้วนหน้า แล้วเพื่อนๆ ล่ะ เชียร์ใครให้เป็นแชมป์?