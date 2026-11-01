ส่องรันเวย์ผีไฮแฟชั่น! เมื่อเหล่าดาราจัดเต็มคอสตูมฮาโลวีนแบบไม่ยอมใคร
เทศกาลฮาโลวีนช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รันเวย์บนอินสตาแกรมของเหล่าดาราและซุปตาร์เดือดระอุสุดๆ เพราะแต่ละคนขยันขนไอเดียคอสตูมที่ผ่านการคิดมาอย่างพิถีพิถันมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร ซึ่งบอกเลยว่าการแต่งผีแบบเดิมๆ อย่างการเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วเจาะรูนั้นกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว
ปีนี้ดาราทั้งชายและหญิงยกระดับความสยองให้กลายเป็นงานศิลปะระดับไฮแฟชั่น ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม และการใช้เมคอัพเอฟเฟกต์ที่ทำออกมาได้เนี๊ยบจนต้องซูฮกในความทุ่มเท เปลี่ยนลุคสวยหล่อให้กลายเป็นภูตผีปีศาจหรือตัวร้ายในตำนาน รวมถึงสิ่งมีชีวิตชวนขนหัวลุกได้อย่างมีสไตล์ เป็นความหลอนที่มาพร้อมความแซ่บจนกรี๊ดไม่หยุด
ใครที่กำลังมองหาไอเดียแต่งตัวสำหรับปีหน้า ลองหยิบแรงบันดาลใจจากลุคปังๆ ของเหล่าตัวพ่อตัวแม่เหล่านี้ไปปรับใช้ดู รับรองว่าได้เป็นดาวเด่นบนรันเวย์สายหลอนแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ ล่ะ คิดว่าลุคของดาราคนไหนที่แย่งซีนและสะกดจิตให้หวีดร้องได้ดังที่สุด?