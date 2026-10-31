ส่อง 4 นักแสดงนำ หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters ความรักฉบับนักเลงย้อนยุค
ซีรีส์ หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters (2026) พาเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวโรแมนติกที่มาพร้อมดราม่าหนักๆ ของสองแก๊งนักเลงคู่ปรับที่คุมถิ่นพระนครและธนบุรี ซึ่งงานนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องศักดิ์ศรีและการแย่งชิงอำนาจ แต่ยังมีเรื่องความรักที่เข้ามาพันกับความแค้นจนวุ่นวายไปหมด
คู่ปรับตลอดกาลกับรักที่ต้องห้าม
เริ่มต้นที่ ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง ที่มารับบทเป็น หงเสน หรือหงเสนเก้ายอด หัวหน้าแก๊งเก้ายอดผู้มีอิทธิพลฝั่งธนบุรี เป็นนักเลงหนุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างแก๊ง และต้องเผชิญหน้ากับคู่ปรับอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับเส็ง หัวหน้าแก๊งคลุกฝุ่นที่ซัดกันมาอย่างยาวนาน แต่จุดพีคคือภายใต้ความแข็งกร้าว หงเสนดันไปมีความรู้สึกพิเศษกับ ย้ง ซึ่งเป็นน้องชายของศัตรูตัวฉกาจอย่างเส็ง ทำเอาความสัมพันธ์ครั้งนี้กลายเป็นเรื่องยากที่จะลงตัวสุดๆ
ส่วนคนที่เป็นจุดเชื่อมของเรื่องอย่าง ย้ง รับบทโดย บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล ซึ่งเป็นน้องชายของเส็ง หัวหน้าแก๊งคลุกฝุ่น ด้วยสถานะนี้ทำให้ย้งเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งของสองแก๊ง แต่ความเข้มข้นมันอยู่ที่การได้รู้จักกับหงเสนจนเกิดเป็นความรักที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้น ท่ามกลางอุปสรรคที่ว่าคนรักดันอยู่คนละฝั่งกับพี่ชายตัวเอง
สงครามศักดิ์ศรีและความสัมพันธ์รูปแบบใหม่
ข้ามมาดูฝั่งพระนครกันบ้างกับ เกรท สพล อัศวมั่นคง ในบท เส็ง หรือเส็งคลุกฝุ่น หัวหน้าแก๊งคลุกฝุ่นผู้มีอิทธิพลที่ต้องดูแลพื้นที่และรักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง เส็งคือคู่ปรับคนสำคัญของหงเสนเก้ายอดที่พร้อมจะปะทะกันเสมอในโลกของนักเลงที่เต็มไปด้วยความแค้น แต่เรื่องนี้เส็งไม่ได้มีแค่เรื่องชกต่อย เพราะจะมีเส้นเรื่องความรักที่น่าจับตาเมื่อมีสมาชิกใหม่ในแก๊งก้าวเข้ามาเปลี่ยนชีวิต
สมาชิกใหม่ที่ว่านี้ก็คือ โซ่ รับบทโดย ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเส็งและทำให้เรื่องราวภายในแก๊งน่าสนใจขึ้น โซ่ต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในแก๊งและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย แต่ความใกล้ชิดกลับค่อยๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกพิเศษระหว่างเขากับเส็ง เป็นความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศนักเลงที่มีทั้งความหวานและความวุ่นวายที่คาดเดาไม่ได้
สำหรับใครที่อยากติดตามความแซ่บของทั้ง 4 คน สามารถรับชมซีรีส์ หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20:30 น. ทางช่องวัน31 หรือดูย้อนหลังได้ที่แอป oneD โดยตอนแรกเริ่มฉายไปแล้วเมื่อ 30 ตุลาคม 2026
ใครจะโดนตกด้วยลุคนักเลงย้อนยุคบ้าง หรือคิดว่ารักครั้งนี้จะสมหวุดไหม ลองทายกันมาดู!