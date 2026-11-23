พลัง โลกศิลป์ เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวใช้ชื่อ PALANG พร้อมซิงเกิลโอเปราป๊อปสุดปั่น
พลัง โลกศิลป์ หรือที่หลายคนจำได้ในบท รุ่ยเจี๋ย จากซีรีส์ สงครามส่งด่วน เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการแล้วในชื่อ PALANG โดยประเดิมด้วยซิงเกิลแรกที่ชื่อว่า “ท้อ…ก็แค่ชื่อผลไม้” มาในสไตล์โอเปราป๊อป บอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวที่ฉีกมาก เพราะปกติงานโอเปราจะฟังยาก แต่เพลงนี้ PALANG เลือกใช้เมโลดี้ป๊อปที่ร้องตามง่ายและมีกลิ่นอายมิวสิคัล หลังจากกลับมาแอ๊กทีฟบนโซเชียลมีเดียด้วยการคัฟเวอร์เพลงสุดฮิตในเวอร์ชันโอเปราจนยอดวิวทะลุแสนทะลุล้าน หลายคนสงสัยว่าจะมีโปรเจ็กต์พิเศษหรือไม่ ล่าสุดก็ได้คำตอบแล้ว
เพลงนี้ปล่อยออกมาภายใต้สังกัดน้องใหม่อย่าง underDOC Music ซึ่งมี ไก่ ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับจาก สงครามส่งด่วน และ ทนายปีศาจ เป็นหัวเรือใหญ่ โดยได้ M Yoss (ยศวัศ สิทธิวงศ์) อดีตศิลปินค่าย 123 Records มาโปรดิวซ์ เขียนเนื้อร้องและทำนอง และมี ปกป้อง จิตดี จากวง Plastic Plastic มาช่วยดูแลเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์ให้เป๊ะปัง
ส่วนคอนเซปต์เพลงก็คือการส่งกำลังใจให้คนที่กำลังรู้สึกท้อ ไม่ว่าจะเรื่องอกหัก สอบตก หรือแม้แต่โดนหวยกิน ให้ลุกขึ้นสู้ใหม่ เพราะความหมายของคำว่า "ท้อ" ในเพลงนี้คือเป็นเพียงแค่ชื่อผลไม้เท่านั้นเอง งานนี้บอกเลยว่าพลังเสียงของ PALANG คือที่สุดจริงๆ
ความวายป่วงยังไม่หมด เพราะในมิวสิควิดีโอยังได้แก๊งนักแสดงจากจักรวาล underDOC ทั้ง ณัฏฐ์ กิจจริต, แก๊ปโบ้ และ คิ้ว อนงค์นาถ จากเรื่อง สงครามส่งด่วน และ ทนายปีศาจ กลับมารียูเนียนกันสร้างความโกลาหลให้แฟนซีรีส์ได้หายคิดถึงกันแบบจัดเต็ม
ใครจะไปคิดว่าคำว่าท้อจะกลายเป็นเรื่องตลกได้ขนาดนี้ ลองไปฟังกันดูว่าพลังเสียงระดับโอเปราจะทำให้เราหายท้อได้จริงไหม!