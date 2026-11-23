เกินต้าน! ลิซ่าโผล่ขับรถ F1 เลโก้ประชันความเร็วกับเชฟกอร์ดอน แรมซีย์
โลกโซเชียลแตกแตนกับความน่ารักของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ที่ไปปรากฏตัวสร้างสีสันในการแข่งขัน Formula 1 พร้อมไฮไลต์เด็ดที่ทำเอาแฟนๆ ใจฟูสุดๆ กับคลิปขณะที่ลิซ่าลงสนามขับรถแข่ง F1 ที่ทำจากตัวต่อเลโก้ (F1 Lego Race)
โดยลิซ่าลงสนามเคียงข้าง กอร์ดอน แรมซีย์ เชฟชื่อดังระดับโลก ส่วนช็อตที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดหนักคือตอนที่เชฟกอร์ดอนเอื้อมมือมาจับมือและแตะทักทายลิซ่ากลางสนามแข่ง เผยให้เห็นเคมีความน่ารักของทั้งคู่ที่ไม่มีใครคาดคิด
ใครจะไปนึกว่าเราจะได้เห็นลิซ่ากับเชฟกอร์ดอนมาจอยกันในลุคนักแข่งรถเลโก้แบบนี้ เห็นแล้วอยากรู้เลยว่าถ้าต้องแข่งกันจริงๆ ใครจะเข้าเส้นชัยก่อนกัน?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก