ส่องโปรไฟล์ แคนดี้ รากแก่น ลูกสาวของ บานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ
ถ้าจะพูดถึงครอบครัวศิลปินที่ตัวตึงเรื่องดนตรีและศิลปวัฒนธรรมอีสาน ต้องมีชื่อครอบครัวรากแก่นติดโผแน่นอน โดยเฉพาะ แคนดี้ รากแก่น ลูกสาวของ บานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ ที่เติบโตมาท่ามกลางเสียงเพลงจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
แคนดี้ รากแก่น หรือชื่อจริงคือ ชาณัชชา รากแก่น เกิดเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 1980 เป็นคนที่ความสามารถล้นเหลือจริงๆ เพราะเป็นทั้งนักร้อง นักแสดง พิธีกร และดีเจ แถมยังมีสายเลือดศิลปินแบบเต็มสูบ เพราะเป็นลูกสาวของ บานเย็น รากแก่น เป็นน้องสาวของ แอนนี่ รากแก่น และเป็นพี่สาวของ โทนี่ รากแก่น นักแสดงชื่อดัง
เรื่องการเรียนก็ไม่แผ่ว เพราะนอกจากจะซึมซับศิลปะการแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้ว แคนดี้เคยไปเรียนมัธยมที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะกลับมาเรียนต่อในไทยจนคว้าปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยรังสิตมาครองได้สำเร็จ
ส่วนสายดนตรีเธอก็จัดเต็ม โดยเคยใช้ชื่อในวงการว่า Krazy Kandy มีผลงานเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยที่สร้างสีสันอย่างเพลง U Got Me มีชั้นแล้ว ซึ่งร่วมงานกับ เจ๊น้ำ ณัฐนัน ต้นศึกษา รวมถึงเพลง หายหัวไปเลยนะ และ หลีกไปแม่จะมา
ครบเครื่องขนาดนี้ ทั้งการศึกษาและผลงาน ใครจะกล้าเถียงว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น?