เตรียมกรี๊ด! เติ้ล มติมันท์ เดบิวต์ศิลปินเดี่ยว พร้อมปล่อยสปอยล์ซิงเกิลแรกแบบสับ
มาแล้วจ้า! เติ้ล มติมันท์ ออกมาฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนในฐานะศิลปินเดี่ยวจากค่าย DMD MUSIC โดยเจ้าตัวบอกว่า "มาแล้วค้าบ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเติ้ล มติมันท์ ศิลปินจากค่าย DMD MUSIC ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอกำลังใจให้ศิลปินเดี่ยวที่เพิ่งเดบิวต์คนนี้หน่อยนะค้าบ" พร้อมติดแฮชแท็ก #TLE1stDebut ให้แฟนๆ ได้ตามไปให้กำลังใจกันรัวๆ
ความปังคือทางค่าย DMD MUSIC เริ่มปล่อยภาพสปอยล์เอ็มวีออกมาให้เราได้ตื่นเต้นกันแล้ว ซึ่งบอกเลยว่านอกจากความหล่อที่ทำลายล้างสุดๆ ภาพที่ปล่อยออกมายังมีจุดให้เราต้องสวมวิญญาณนักสืบ ตามหาความลึกลับที่ซ่อนอยู่ว่ามีอะไรแอบแฝงมาด้วยหรือเปล่า และที่สำคัญคือเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีนางเอกเอ็มวีมาช่วยเพิ่มความฟินไหม หรือคราวนี้คุณเติ้ลจะโชว์สเต็ปแดนซ์สะบัด เพราะคลิปแรกที่ปล่อยออกมาคือดนตรีเร้าใจมาก แบบไม่ไว้ชีวิตคนดูเลยทีเดียว!
ส่วนใครที่ชอบเดาทาง บอกเลยว่าภาพสปอยล์รอบนี้มาเหนือ เพราะมีทั้งหอไอเฟล หอเอนเมืองปิซา ลูกโลก นาฬิกา และโปสการ์ดสถานที่ต่างๆ เต็มไปหมด เห็นแล้วอดคิดไม่ได้ว่าเพลงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง หรือจะไปถ่ายทำไกลถึงปารีสและอิตาลีกันแน่ แต่ถ้าดูจากมู้ดแอนด์โทนที่ดูอึมครึมหน่อยๆ ก็แอบเดาว่าอาจจะเป็นเพลงอกหักแบบปวดใจให้เราได้น้ำตาซึมกันหรือเปล่า
สรุปคือตอนนี้ยังไม่มีวันปล่อยเพลงที่แน่นอน แต่บอกเลยว่าคุณภาพคับแก้วแน่นอน เตรียมปักหมุดรออัปเดตกันได้เลย ใครทีมเพลงแดนซ์หรือทีมเพลงเศร้า ลองทายกันเข้ามาดูนะว่าซิงเกิลแรกจะมาเวย์ไหน!