ใจฟูไม่ไหว! เสก โลโซ จุ๊บหัวกอดน้องลีอองกลางคอนเสิร์ต
คุณแม่แซนวิช ปภาดา โพสต์คลิปพาน้องลีออง ลูกชายของ เสก โลโซ ไปดูคอนเสิร์ตของคุณพ่อ โดยมีช่วงที่ เสก โลโซ ลงจากเวทีมาพบปะแฟนเพลง แล้วตรงมาจุ๊บหัวและกอดทักทายน้องลีออง
ก่อนหน้านี้คุณแม่แซนวิชยังแชร์คลิปน้องลีอองร้องเพลง 'อมพระมาพูด' ในคอนเสิร์ต ซึ่งเพลงนี้มี เนเน่ รอยัล มาร่วมแจมบนเวทีด้วย โดยคุณแม่ลงแคปชั่นว่า “มันไว้ก่อน เนื้อไว้ทีหลัง”
ส่วนโมเมนต์กอดลูก คุณแม่แซนวิชเขียนแคปชั่นว่าบางครั้งความสุขไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย แค่ได้ยืนดูพ่ออยู่บนเวที ได้เห็นพ่อทำในสิ่งที่รัก ได้เห็นรอยยิ้มก็มีความสุขแล้ว แฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักมาก และหลายคนบอกว่าน้ำตาไหล
เป็นคุณพ่อลูกชายที่เคมีเข้ากันแบบนี้ เห็นแล้วอยากมีโมเมนต์น่ารักๆ แบบนี้บ้างเลยเนอะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก