เปิดภาพแรก Perfect Girl หนังระทึกขวัญสายเคป็อปที่ แอลลี่ อชิรญา ร่วมแสดง
ปล่อยออกมาแล้วกับภาพแรกของ Perfect Girl ภาพยนตร์เขย่าขวัญที่หยิบเอาวัฒนธรรมเคป็อปมาเล่าเรื่อง โดยมี แอลลี่ อชิรญา นิติพน ร่วมแสดงด้วย ซึ่งภาพนี้ปรากฏอยู่ในบทความที่พูดถึงค่ายเพลงที่จะมาทำเพลงประกอบภาพยนตร์
พล็อตเรื่องคือการแข่งขันของกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ที่กำลังจะเดบิวต์ โดยมีโควตาสมาชิกเพียง 4 คน และเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งสัปดาห์ก่อนจะคัดเลือกขั้นสุดท้าย ความเดือดจึงเกิดขึ้น แต่เรื่องราวเริ่มเพี้ยนเมื่อมีผู้สมัครลึกลับโผล่มาในช่วงนาทีสุดท้าย พร้อมกับที่สมาชิกสาวๆ เริ่มถูกตามล่าและถูกทำร้ายทีละคน จนต้องลุ้นว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง และสุดท้ายใครจะได้เป็นสมาชิกวง
ความน่าสนใจคือหนังเรื่องนี้ถูกจำกัดความว่าเป็นส่วนผสมระหว่าง Scream และ Black Swan ซึ่งสร้างจากบทของ ลินน์ คิว. ยู ที่เคยติดโผ The Black List ปี 2023 โดยได้ ฮงวอนกี ผู้ร่วมก่อตั้ง Zanybros บริษัทผลิตเอ็มวีดังของเกาหลีใต้ มากำกับ ร่วมกับ คิมจุนฮง ผู้กำกับภาพ
ส่วนทีมนักแสดงนำประกอบด้วย อาร์เดน โช, เมย์ ฮง, อะเดลีน รูดอล์ฟ และจอน โซมี นอกจากนี้ยังมีนักแสดงคนอื่นที่ปรากฏในภาพแรกอย่าง คิมชียุน (Billie), พัคแชริน (Cherry Bullet), แนนซี แม็กโดนี (Momoland), ซาแมนธา ค็อกแครน และเอมิลี เหม่ย
ตอนนี้หนังอยู่ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ และจะมีเพลงประกอบจาก Atlantic Records และ The Black Label ของ เท็ดดี พัก รวมถึงเพลงใหม่จาก จอน โซมี และเพลงที่เหล่านักแสดงในเรื่องเป็นคนร้องด้วย
สำหรับเรื่องการจัดจำหน่าย ในต่างประเทศมี Upgrade ดูแลการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์และตกลงขายในหลายตลาดได้แล้ว โดยจะไปเจรจาเพิ่มเติมในงาน American Film Market ส่วนในสหรัฐฯ มี CAA Media Finance ดูแล และสำหรับแฟนชาวไทย เตรียมรอดูได้เลยเพราะ เฟียร์โฟล์ค รับหน้าที่จัดจำหน่ายในบ้านเรา
บอกเลยว่าพล็อตแนวแข่งขันชิงดีชิงเด่นในวงการไอดอลแล้วมีเหตุสยองขวัญเนี่ย มันคลาสสิกแต่ก็น่ากลัวในเวลาเดียวกัน อยากรู้เลยว่าแอลลี่จะอยู่ในบทบาทไหนของเรื่องนี้