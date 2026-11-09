ฉลอง 9 ปีแบบฉ่ำๆ! ชาคริต-แอน พาลูกชายบินลัดฟ้าไปเซี่ยงไฮ้
ทริปนี้หวานเจี๊ยบจนมดขึ้น! เมื่อพระเอกหนุ่ม ชาคริต แย้มนาม ควงแขนภรรยาสาว แอน ภัททิรา พาน้องโพธิ์ ลูกชายสุดที่รัก บินลัดฟ้าไปพักผ่อนกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน บอกเลยว่าบรรยากาศความสุขเต็มสิบไม่หัก
งานนี้ แอน ภัททิรา ไม่ลืมที่จะอวดความประทับใจผ่านโซเชียล พร้อมแคปชันสั้นๆ แต่ทัชใจว่า "ครบรอบแต่งงาน 9 ปีแล้วคร้าบบบ" พร้อมแท็กถึงคุณสามีด้วย
ผ่านไปแป๊บเดียว 9 ปีแล้วที่ทั้งคู่สร้างครอบครัวจนสมบูรณ์แบบ มีน้องโพธิ์มาเติมเต็มความน่ารัก เห็นแล้วมันอดใจไม่ให้ยิ้มตามไม่ได้จริงๆ
ยินดีกับความรักที่มั่นคงของทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะ หวานขนาดนี้ขอให้หวานแบบนี้ตลอดไปเลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก