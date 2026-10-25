เบ็คกี้ รีเบคก้า ฟาดรันเวย์ ELLE Fashion Week 2026 ลุคขาวคลีนแต่จึ้งมาก!
รันเวย์แทบลุกเป็นไฟเมื่อ เบ็คกี้ รีเบคก้า นักแสดงสาวสุดฮอต ก้าวขึ้นมาเดินแบบให้กับแบรนด์ WACAY ในงาน ELLE Fashion Week 2026 บอกเลยว่าเรียกเสียงฮือฮาจากทั้งแฟนคลับและสายแฟชั่นได้แบบถล่มทลายจริงๆ
รอบนี้เบ็คกี้มาในลุคโทนสีขาวที่ดูละมุนตาแต่ยังมีความเท่และคล่องตัวแบบเต็มสิบ โดยสวมเสื้อสีขาวทับด้วยเสื้อเทรนช์โค้ทดีไซน์เก๋ มีการคาดเข็มขัดและผ้าที่ช่วงเอวเพื่อเน้นสัดส่วนให้ดูเป๊ะขึ้น แมตช์กับกางเกงขาสั้นสีขาว คอมพลีทลุคด้วยกระเป๋าสีขาวและรองเท้าส้นสูงที่แต่งข้อเท้าด้วยดอกไม้ ให้กลิ่นอายความโมเดิร์นและแฟชั่นร่วมสมัยที่ลงตัวสุดๆ
แต่ที่ต้องกราบคือทักษะการเดินแบบและอินเนอร์ทางสายตาที่ส่งพลังออกมาแบบรัวๆ บวกกับออร่าความมั่นใจที่สะกดคนดูรอบเวทีได้อยู่หมัด สมกับที่เป็นไอคอนแฟชั่นรุ่นใหม่ที่เอาอยู่ทุกลุคจริงๆ ขอยกนิ้วให้เลยจ้า
ใครเห็นลุคนี้แล้วอยากได้เทรนช์โค้ทสีขาวมาใส่ตามบ้าง?