ปังไม่ไหว! เนเน่ รอยัล ฉลอง 4 ล้านฟอลโลว์ส่งยิ้มหวานละลายใจ
นาทีนี้ต้องยอมให้เธอจริงๆ สำหรับ เนเน่ รอยัล ที่ความฮอตพุ่งทะลุเพดานหลังจากคว้าแชมป์จากเวทีระดับโลกอย่าง America's Got Talent (AGT) มาครองได้แบบสมศักดิ์ศรี จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียล และไม่ว่าเจ้าตัวจะขยับตัวทำอะไรก็มีแต่คนจับตามอง
ความปังล่าสุดเมื่อ 12 ตุลาคม 2026 ยอดผู้ติดตามในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอพุ่งแตะ 4 ล้านฟอลโลว์เวอร์เรียบร้อยแล้ว งานนี้เนเน่เลยอัดคลิปวิดีโอสั้นความยาว 13 วินาที ออกมาขอบคุณเหล่ามัมหมีและแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ต พร้อมเขียนแคปชันว่า "Thank you for your support #support #AGT #FC"
ในช่องแสดงความคิดเห็น แฟนๆ ต่างส่งกำลังใจให้เธอ บางคนบอกว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่รักในดนตรีและเชื่อมั่นในความฝัน ส่วนบางคนก็ลุ้นให้ยอดผู้ติดตามถึง 100 ล้านคนก่อนสิ้นปีนี้
แชมป์ AGT คนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน ต้องติดตามกันต่อไป
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก