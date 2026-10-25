เคน ภูภูมิ ขอเดบิวต์เป็นดาว TikTok แต่บอกเลยว่าคิดคอนเทนต์ยากกว่าที่คิด!
เคน ภูภูมิ กระโดดเข้าสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวด้วยการเปิดช่อง TikTok ของตัวเอง โดยเจ้าตัวบอกว่าเริ่มจากเล่นไปเรื่อยๆ จนชอบและเริ่มเข้าใจว่าแฟนคลับชอบแบบไหน ถึงจะดูเหมือนถ่ายอะไรเล่นๆ ไปวันๆ แต่จริงๆ แล้วการคิดคอนเทนต์ให้ไวรัลนั้นยากมาก เพราะทุกอย่างต้องผ่านการคิดมาอย่างดี และคนหลังกล้องต้องทำงานหนักสุดๆ ซึ่งงานรีวิวต่างๆ เคนก็มั่นใจว่าทำได้แน่นอน
ความพีคคือเบื้องหลังการถ่ายทำที่ต้องมีเอสเธอร์ ที่เคนยอมรับว่าบางทีก็ต้องอ้อนให้ช่วยถ่าย เพราะบางครั้งเอสเธอร์ก็เหนื่อยจากงานของตัวเอง หรือมีช่วงที่ขี้เกียจบ้าง แต่ถ้าอยากได้มู้ดตลกๆ ให้คลิปออกมาปัง เคนมีเคล็ดลับคือต้องทำให้เอสเธอร์อิ่มก่อน โดยเฉพาะการเสิร์ฟของหวานหรือขนมที่เจ้าตัวชอบ ถ้าได้กินขนมเมื่อไหร่ รับรองว่าถ่ายได้ชัวร์
ถึงจะมีการชวนเอสเธอร์มาแจมในคลิปบ้าง แต่เคนก็ยืนยันว่าไม่อยากยึดติดกับเอสเธอร์มากเกินไป เพราะตั้งใจสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง และอยากจะเดินหน้าปั้นช่องให้เติบโตได้ด้วยตัวเองจริงๆ