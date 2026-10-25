ณเดชน์เห็นกรุงเทพฯ น้ำท่วมแล้วหดหู่ ปรับแผนสร้างบ้านใหม่หนีน้ำ
ณเดชน์เล่าว่าตอนลงเครื่องมาจากขอนแก่นแล้ววิ่งเข้าเพชรบุรีตัดใหม่ เจอสภาพน้ำท่วมหนักมากจนติดอยู่บนถนนถึงสามชั่วโมง แถมยังเห็นรถดับไปหลายคัน ซึ่งเป็นวันศุกร์พอดีทำให้รู้สึกหดหู่กับภาพที่เห็นสุดๆ และเข้าใจเลยว่าคนที่ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ นั้นลำบากมากแค่ไหน
ส่วนที่บ้านของคุณแม่และป๊า ถนนด้านหน้าก็ท่วมจนรถสัญจรไม่ได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมา แต่โชคดีที่ในซอยหมู่บ้านซอย 3 ยังปลอดภัยดี รวมถึงย่านสุขุมวิทและสาทรก็ไม่โดน แต่ฝั่งสายไหมนั้นหนักมาก โดยณเดชน์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านทีวีและ X เพื่อดูว่าจุดไหนสัญจรได้หรือไม่ได้ พร้อมชื่นชมคนไทยที่ช่วยเหลือกันในยามลำบาก และรู้สึกกังวลเรื่องการขนส่งอาหารและสินค้าที่ถูกระงับจนคนแห่ไปเหมาของในร้านสะดวกซื้อ
เตรียมยกบ้านสูง-เล็งรถกระบะ
งานนี้กระทบถึงแผนสร้างบ้านใหม่ของณเดชน์ที่ย่านพัฒนาการเต็มๆ เพราะบ้านตั้งอยู่ติดคลองและคนในหมู่บ้านแถวนั้นได้รับผลกระทบเยอะ แม้ตอนนี้จะยังอยู่ในขั้นตอนออกแบบและยังไม่ได้สร้าง เจ้าตัวบอกว่าได้ถามว่าจะยกบ้านให้สูงกว่านี้ได้อีกไหม และบ้านที่ดูไว้อาจต้องเปลี่ยนแผน
ความพีคคือช่วงสองวันที่ผ่านมา ณเดชน์ถึงกับต้องนั่งไถดูว่าจะซื้อรถกระบะยี่ห้อไหนดี เพราะคิดว่าถ้าต้องย้ายเข้าบ้านใหม่ รถยกสูงหรือรถกระบะคือสิ่งที่คู่ควรกับอำเภอเมืองกรุงเทพฯ ที่สุดแล้ว พร้อมทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนให้ทุกภาคส่วนต้องหาวิธีจัดการ ไม่แน่ใจว่าที่เห็นน้ำท่วมนั้นเกิดจากท่อระบายน้ำอุดตันหรือระบายไม่ทันกันแน่