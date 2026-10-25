เบนซ์ พริกไทย ขอโทษรัวๆ หลังดราม่า 'ลูกพระยานาหมื่น' ทำชาวเน็ตไม่ปลื้ม
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าเมื่อ เบนซ์ พริกไทย นักร้องสาว ไปแชร์โพสต์ข้อความว่า “อึดอัดมากที่ต้องแอ๊บใจเย็น ทั้งที่กูก็ลูกพระยานาหมื่น” แถมยังคอมเมนต์ตบท้ายพร้อมใส่อิโมจิหัวเราะ จนชาวเน็ตจับสังเกตว่ากำลังพาดพิงใครบางคนอยู่หรือเปล่า ทำเอาโดนกระแสตีกลับถล่มเละคาโซเชียลไปเรียบร้อย
ล่าสุดเจ้าตัวไม่นิ่งเฉย ร่ายยาวขอโทษจากใจจริง โดยยอมรับว่าหลายวันที่ผ่านมาได้ทบทวนเรื่องราว รวมถึงคำพูดและการกระทำของตัวเองอย่างจริงจัง และเมื่อลองมองในมุมของคนอื่นก็พบว่ามีบางคำพูดที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบ โดยเฉพาะคำว่า “ลูกพระยานาหมื่น” ที่นำมาใช้
เบนซ์ยอมรับว่าไม่ว่าตอนนั้นจะตั้งใจสื่อสารแบบไหน แต่คำพูดนี้อาจทำให้คนอ่านรู้สึกไม่ดี มองว่าเธอกำลังยกตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่น หรือไม่ให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเธอมองว่าไม่ควรปล่อยคำพูดแบบนี้ออกไปตั้งแต่แรก และขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่ดีจากประโยคดังกล่าว
ส่วนประเด็นที่คนโยงว่าพาดพิงถึงเหตุการณ์แข่งขันโกคาร์ทนั้น เบนซ์ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ใช่และไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือเชื่อมโยง แต่อธิบายว่าข้อความที่รีโพสต์เป็นเพียงแนวทางคอนเทนต์ในช่วงเวลานั้น ซึ่งเธอก็เข้าใจว่าถึงจะไม่ได้ตั้งใจ แต่เมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วคนรับสารอาจรู้สึกแตกต่าง และเธอก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
เหตุการณ์นี้ทำให้เธอเรียนรู้ว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นเพียงคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง อาจกระทบความรู้สึกคนอื่นได้มากกว่าที่คิด พร้อมทิ้งท้ายว่ารู้ดีว่าคำขอโทษอาจไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นทันที และไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องให้อภัยในวันนี้ แต่หลังจากนี้จะระมัดระวังคำพูดและการทำคอนเทนต์ให้มากขึ้น เพราะเข้าใจแล้วว่าคำพูดมีผลต่อความรู้สึกคนอื่นจริงๆ
ปิดท้ายด้วยการขอบคุณทุกคนที่ตักเตือน รวมถึงแฟนคลับที่ยังให้กำลังใจ พร้อมยอมรับว่าไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ข้อความที่รีโพสต์ไปแล้วได้ แต่เลือกที่จะเรียนรู้และระวังตัวเองให้มากกว่านี้
บอกเลยว่างานนี้บทเรียนราคาแพงนะจ๊ะ ใครจะคอนเทนต์อะไรต้องเช็กดีๆ เพราะทัวร์ลงทีนึงใจสั่นแน่นอน แล้วเพื่อนๆ ล่ะ คิดว่าคำขอโทษครั้งนี้ผ่านมั้ย?