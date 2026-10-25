แรงเกินต้าน! เจมีไนน์-โฟร์ท พา 'รักแห่งสยาม The Musical' บัตร Sold Out เกลี้ยง 17 รอบ
เกินเรื่องมากแม่! สำหรับละครเวทีที่ทุกคนรอคอยอย่าง “รักแห่งสยาม The Musical” ซึ่งเป็นโปรเจกต์ละครเวทีเรื่องแรกจาก GMMTV ที่หยิบเอาภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง “รักแห่งสยาม” มาปัดฝุ่นใหม่ บอกเลยว่ากระแสแรงจนฉุดไม่อยู่ เพราะหลังจากเปิดขายบัตรได้ไม่นาน บัตรทั้ง 17 รอบการแสดงก็ Sold Out ไปแบบพริบตา สร้างความปลื้มใจให้นักแสดงเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณแฟนๆ และบอกว่าจะมุ่งมั่นกับการซ้อมเพื่อไม่ให้แฟนๆ ผิดหวังแน่นอน
รอบนี้เขาดัดแปลงบทจากภาพยนตร์โดย มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปที่สยามในปี 2007 อีกครั้งที่เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ แบบจัดเต็มทั้งแสง สี เสียงที่อลังการกว่าเดิม พร้อมเพลงรักที่คุ้นเคยในรูปแบบมิวสิคัลที่จะกลับมาทำให้ใจฟูอีกรอบ
ดีกรีความฮอตพุ่งปรี๊ดเพราะได้ เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ มารับบทเป็น “โต้ง” และ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ในบท “มิว” นอกจากนี้ยังมีทัพนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาเสริมทัพเพียบ ทั้ง นก สินจัย เปล่งพานิช, กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, มุก ชญาดา อะกิยามะ, ดวงดาว จารุจินดา, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, เซฟ ไซสวัสดิ์, หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ, ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว และ ข้าวกล้า วรรธน์ธนิน ส่งทวีทรัพย์ โดยมี ออฟ นพณัช ชัยวิมล รับหน้าที่กำกับการแสดง
เตรียมปักหมุดรอได้เลย 11-25 ธันวาคม 2026 นี้ ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา และที่น่าลุ้นที่สุดคือจะมี Special Guests แวะเวียนมาเซอร์ไพรส์กันอีกเพียบ
ใครที่กดบัตรไม่ทันตอนนี้ทำใจได้เลย หรือใครที่มีบัตรในมือแล้ว