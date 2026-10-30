ส่องครอบครัว เอ๋ สาวิณี นางสาวไทยระดับตำนาน กับลูกสาว 3 สไตล์
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของ แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ กลับมาเป็นที่พูดถึง คือการถูกพาดพิงในประเด็นชีวิตคู่ของ บุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป จนกลายเป็นกระแสให้คนหันมาสนใจครอบครัวของเธอ โดยเฉพาะคุณแม่ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง
ถ้าพูดถึง เอ๋ สาวิณี ต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะเธอคือ นางสาวไทยปี 1984 ที่สร้างตำนานด้วยการทะลุเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย Miss Universe 1984 ที่ไมอามี โดยคว้าอันดับ 6 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง 19 ปีเท่านั้น โดยประวัติส่วนตัวของเธอเกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1965 เป็นสาวสมุทรปราการที่ไปโตและเรียนจบไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกาก่อนบินกลับมาประกวดนางสาวไทยที่พัทยา
ในส่วนของทายาทที่คุณแม่เอ๋มีร่วมกับ กัณฑ์เอนก มีลูกสาวทั้งหมด 3 คน ซึ่งแต่ละคนมีทางเดินชีวิตที่ต่างกันชัดเจน เริ่มจากพี่สาวคนโตชื่อ หมูแฮม ส่วนลูกสาวคนกลางอย่าง สแปม เลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวสุดๆ ไม่เข้าวงการบันเทิงเหมือนแม่และน้องสาว เลยไม่ค่อยเห็นหน้าในสื่อ แต่เป็นกำลังใจสำคัญของบ้าน
ปิดท้ายที่ลูกสาวคนเล็ก แบมบี้ สิรินโสพิศ เกิดวันที่ 15 กันยายน 1992 จบนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งเกิดจาก The Star 9 ในฐานะตัวแทนภาคกลาง มีผลงานเพลง “อย่าบอกว่าเหงาเท่ากัน” รวมถึงงานแสดงและถ่ายแบบ ก่อนจะผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัวและท่องเที่ยว
ถึงแม้ลูกๆ ทั้งสามจะมีไลฟ์สไตล์ต่างกัน แต่แบมบี้เคยโพสต์เล่าว่าครอบครัวที่ใกล้ชิดของเธอ ซึ่งมีคุณแม่และพี่สาว เป็นกำลังใจสำคัญที่คอยสนับสนุนเธอมาตลอด และคุณแม่เอ๋เองก็ยังคงอยู่เคียงข้างลูกๆ เสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมา
บ้านนี้คือความลงตัวของความปังระดับโลกกับความเรียบง่ายที่แท้ทรู