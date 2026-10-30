แอฟ ทักษอร เบรกแรง! นนกุลพร้อมแต่ง แอฟขอรอจังหวะ บอกเดี๋ยวส่งซิกเองแต่ยังไม่ใช่เร็วๆ นี้
หลังจากที่ นนกุล ชานน ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองพร้อมแต่งงานแล้ว เหลือแค่รอสัญญาณจากอีกฝ่าย งานนี้ แอฟ ทักษอร เลยต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดว่าเรื่องนี้คุยกันบ้างแต่ไม่ได้บ่อย และไม่ได้ถึงขั้นมานั่งจับเข่าคุยกันจริงจัง แต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ส่วนเรื่องความพร้อม แอฟบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่พร้อม แต่พิจารณาว่าตัวเองไม่ได้ตัวคนเดียว เลยอยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะที่ลงล็อกและดีที่สุดสำหรับทุกคน โดยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปรับจูนกันเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งแอฟบอกว่าหลายเรื่องนนกุลโตกว่าเธอ และผู้ชายส่วนใหญ่เป็น Logic มาก ต่างจากผู้หญิงที่บางครั้งจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยว และทิ้งท้ายแบบให้ลุ้นว่าเดี๋ยวจะส่งสัญญาณบอกเอง แต่คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆ นี้
บรรยากาศวันเกิดสุดอบอุ่น
แอฟเล่าถึงวันเกิดที่ผ่านมาว่ายังคงอบอุ่นและมีความสุขเหมือนเดิม มีการไปทานข้าวกับครอบครัว เพื่อนๆ และไปทำบุญ ซึ่งปีนี้เน้นความสุขจากคำอวยพร ดอกไม้ และการได้เจอเพื่อนๆ มากกว่าสิ่งของ โดยเฉพาะกับนนกุลที่ตกลงกันว่าไม่เน้นของขวัญ แต่เลือกที่จะไปเที่ยวและใช้เวลาอยู่ด้วยกันแทน
นอกจากนี้ ทั้งสองครอบครัวยังมีการนัดทานข้าวเจอกันบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติ รวมถึงน้องปีใหม่ที่อวยพรวันเกิดให้คุณแม่ โดยขอให้แม่สุขภาพดี เพราะช่วงนี้ลูกสาวที่ใกล้เป็นสาวแล้วกำลังติดคุณแม่เป็นพิเศษ