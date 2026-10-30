ปอ ตนุภัทร เตรียมฟ้องรัวๆ! ลั่นใครพาดพิงลูกรอรับหมายเรียกได้เลย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2026 ปอ ตนุภัทร หรือไฮโซปอ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วพาล รวมถึงถูกวิจารณ์เรื่องการเลี้ยงลูกและพาดพิงไปถึงลูก ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าที่ออกมาเรียกร้องเพราะอยากเห็นความถูกต้องและมาตรฐานเดียวกันในวงการ Motorsport ไทย ไม่ใช่แค่ต้องการชัยชนะ
งานนี้คุณพ่อไม่ทน เพราะการโดนตำหนิยังไม่พอ แต่ดันลามไปถึงเด็กที่ไม่ควรต้องมารับผลจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ ปอ ตนุภัทร เลยตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์แบบชัดเจนว่า หลังจากวันถัดไปจะมีการทยอยฟ้อง และบอกว่าใครทำอะไรไว้ให้รอรับหมาย
ส่วนเรื่องต้นเรื่องของดราม่านี้ เกิดจากการที่ ปอ ตนุภัทร ยื่นประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทรายการ TrueVisions-TOYOTA Junior Kart Championships 2026 รุ่น Cadet B ที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2026 ซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ก็ได้มีการนัดแถลงข่าวถึงกรณีการแข่งขันรุ่นนี้ไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026
บอกเลยว่ารอบนี้คุณพ่อจัดเต็ม ใครที่พิมพ์คอมเมนต์แบบไม่คิด ตอนนี้คงต้องลุ้นกันว่าชื่อตัวเองจะไปอยู่ในลิสต์ผู้ถูกฟ้องด้วยหรือเปล่า