หนุ่ม กรรชัย ลั่นไม่ขอเงินคืน! หลังดราม่ามูลนิธิองค์กรทำดี โอนแล้วโอนเลย ใจมาทางบุญ
งานนี้พี่หนุ่ม กรรชัย ไม่แคร์ดราม่า! หลังจากที่ หมวย อริสรา ยิงคำถามตรงๆ ในฐานะคนที่เคยโอนเงินบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อฟื้นฟูชีวิตชาวบ้านหลังน้ำท่วมใหญ่ว่า คิดยังไงเมื่อเรื่องออกมาเป็นแบบนี้ พี่หนุ่มตอบว่าส่วนตัวยังรู้สึกปกติ เฉยๆ เพราะโอนไปแล้วก็แล้วกัน
พี่หนุ่มย้ำชัดว่าเจตนาคือต้องการทำบุญ ไม่ได้คิดเรื่องอื่น และจะไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเพื่อขอเงินคืนแน่นอน ส่วนเรื่องความถูกต้อง พี่หนุ่มมองว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าจะซื่อสัตย์แค่ไหน ซึ่งตัวเองเป็นคนเลือกโอนและไว้ใจเอง ดังนั้นถ้าจะมีอะไรผิดถูกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายจัดการไป
ส่วนประเด็นที่ ออยศรี พูดถึงว่ามีทั้งคุณชมพู่และพี่หนุ่มที่โอนเงินให้ พี่หนุ่มก็บอกว่าของคุณบุ๋มนั้นดาราโอนเต็มเลย แต่ส่วนของตัวเองไม่เป็นไร ใจทำบุญ โอนให้ทุกปีหลายที่ เช่น เพื่อนพึงพายามยาก หรือที่อื่นๆ
ทิ้งท้ายว่าถ้าตำรวจเรียกก็ไป แต่ใจจริงไม่ได้อยากไปเพราะโอนด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไร
บอกเลยว่าใจพี่แกได้มาก ใครจะว่ายังไงแต่ความใจกว้างระดับนี้คือที่สุดแล้ว ใครจะโอนต่อหรือพอแค่นี้ลองคิดดูนะ