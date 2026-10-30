น้าแอ๊ดออกโรงเคลียร์! เบื้องหลังเพลงให้เนเน่ พร้อมฟาดนิ่มๆ สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวโซเชียลเถียงกันไม่หยุด สำหรับเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” ผลงานการแต่งของ แอ๊ด คาราบาว ที่ขนทัพตัวพ่อตัวแม่ระดับตำนานอย่าง ปาน ธนพร, โป่ง หินเหล็กไฟ, ติ๊ก ชีโร่, เท่ห์ อุเทน, พลพล และ มะเหมี่ยว MAMIO มาช่วยกันส่งพลังใจให้ เนเน่ รอยัล เด็กสาววัย 16 ปี แชมป์ America's Got Talent 2026 ซึ่งงานนี้มีทั้งคนเชียร์และคนมองต่างจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุด น้าแอ๊ดไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลาย รีบออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปดีดกีตาร์ร้องสด พร้อมเผยเบื้องลึกว่า จริงๆ แล้วตอนแรกตั้งใจเขียนเนื้อเพลงนี้เล่นๆ บนกระดาษเพื่อส่งให้ เทียรี่ เมฆวัฒนา เพื่อนรัก เพื่อกระตุ้นให้รีบหายป่วยแล้วกลับมาซ้อมดนตรีด้วยกัน แต่จุดเปลี่ยนคือตอนที่กำลังออกกำลังกายแล้วปิ๊งไอเดียว่า อยากรวมตัวพี่น้องในวงการมาช่วยกันร้องส่งพลัง เหมือนตอนที่เคยทำเพลงชีวิตสัมพันธ์
นอกจากนี้ น้าแอ๊ดยังบอกอีกว่าที่ทำเพลงนี้เพราะเห็นถึงความสามารถและความพยายามของทั้งตัวน้องเนเน่และครอบครัว เลยอยากช่วยผลักดันให้เด็กไทยได้เติบโตและเปล่งประกายในระดับสากล ซึ่งเชื่อว่าชื่อเสียงนี้จะส่งผลดีต่อประเทศชาติด้วย
ทิ้งท้ายด้วยประโยคจี๊ดๆ ถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่า ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกระแสเพลงถึงแรงขนาดนี้ แต่เชื่อว่าสังคมที่ดีควรเป็นสังคมที่ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างกันได้
เอาจริงนะ การที่ผู้ใหญ่ในวงการมารวมตัวกันซัพพอร์ตเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อระดับโลกมันก็น่ารักดีออก ส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบเพลงก็เป็นเรื่องรสนิยม แต่ประโยคปิดท้ายของน้าแอ๊ดคือจริงที่สุด ใครจะคิดยังไงกับเพลงนี้ ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย!