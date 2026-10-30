ปลดหน้ากาก ซีรีส์จีนม้ามืดที่ทำแต้มพุ่งจนฉุดไม่อยู่ เคมีพระนางคือที่สุด!
นาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึง Where the Mask Ends หรือชื่อไทยคือ ปลดหน้ากาก ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าย้อนยุคที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อ 16 ตุลาคม 2026 บอกเลยว่าเปิดตัวได้ร้อนแรงมาก เพราะกวาดคะแนนความนิยมบน Youku ทะลุ 10,000 คะแนน ภายใน 48 ชั่วโมงแรก แถมยังดึงดูดสปอนเซอร์เข้ามาร่วมลงโฆษณาสูงถึง 33 แบรนด์ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปีของซีรีส์ที่ใช้ดารานำหญิงเป็นตัวชูโรงบนแพลตฟอร์มนี้เลยทีเดียว
เถียนซีเวย นักแสดงหญิงชาวจีนที่ฝากผลงานไว้ใน New Life Begins และ Moonlit Reunion กลับมาครั้งนี้พร้อมการแสดงที่น่าทึ่งเพราะต้องรับบทนำถึงสองคาแรกเตอร์ที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว คนหนึ่งคือ อาโฉ่ว เด็กสาวฐานะต่ำต้อยที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงดูแม่บุญธรรมที่ป่วย และอีกคนคือ เว่ยเหรา คุณหนูตระกูลสูงศักดิ์ที่นิสัยโหดเหี้ยมรังแกผู้อื่น รวมถึงยังมีตัวตนในชื่อ จวินไต้ ที่เป็นคนทะเยอทะยานและไม่ยอมแพ้ ซึ่งเถียนซีเวยใช้สายตาสื่อสารจนคนดูเชื่อสนิทใจว่าเป็นคนละคนกันจริงๆ
พล็อตเรื่องสุดปั่นเมื่อความซวยกลายเป็นความรัก
เรื่องมันเริ่มจากความแสบของ เว่ยเหรา ที่ไม่ต้องการแต่งงานกับ ลู่จั๋ว แม่ทัพหนุ่มคู่หมั้นที่บาดเจ็บสาหัสจนโอกาสรอดมีน้อย เพราะไม่อยากเป็นหม้าย เลยตัดสินใจให้อาโฉ่วที่หน้าตาเหมือนฝาแฝดสวมรอยเข้าพิธีวิวาห์แทนเพื่อรับเคราะห์ แต่เรื่องไม่เป็นตามแผนเพราะ ลู่จั๋ว ดันฟื้นคืนชีพราวกับปาฏิหาริย์! ทำให้คุณหนูตัวจริงพยายามจะทวงทุกอย่างคืน และต้องมาปะทะกับสามีที่คอยจับผิดตลอดเวลา
จุดที่น่าลุ้นคือความสัมพันธ์ของอาโฉ่วกับ ลู่จั๋ว ที่เริ่มจากความไม่ไว้วางใจจนกลายเป็นความรักที่ขาดกันไม่ได้ โดยเฉพาะความเด็ดขาดและเย็นชาของพระเอกที่ตอนแรกเกลียดคู่หมั้นตัวเองเข้าไส้ แต่พอฟื้นมาเจอเวอร์ชันสลับตัวที่นิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ก็ทำให้เขาเริ่มสงสัยและตกหลุมรักในที่สุด ที่สำคัญคือพระเอกเรื่องนี้ฉลาดมาก ไม่มีทางจำสับสนระหว่างนางเอกกับนางร้ายแม้หน้าจะเหมือนกันเป๊ะ
ทีมสร้างระดับเทพและตัวละครที่ครบรส
ความเข้มข้นของเรื่องต้องยกเครดิตให้ 周末 (Zhou Mo) นักเขียนบทหญิงชื่อดังที่ถนัดการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้หญิงและสร้างตัวละครหญิงที่แข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ซึ่งเคยฝากงานไว้ใน เล่ห์รักวังจักรพรรดิ และ พรห้าประการ ทำให้บทในเรื่องนี้มีความฉลาดทันกันระหว่างพระนาง และถึงจะมีตัวร้ายแต่ก็ยังไม่ร้ายเท่าความแสบของคู่พระนาง
ทางด้านตัวละครสมทบที่โดดเด่นคือ หานเหลียว แม่ทัพตัวร้ายที่เจ้าเล่ห์และอันตราย ซึ่งเป็นคู่ปรับคนสำคัญของ ลู่จั๋ว และพยายามเอาชนะให้เป็นที่หนึ่งตลอด แต่สุดท้ายก็โดนพระนางเล่นงานจนสะบักสะบอมไปตามระเบียบ
เบื้องหลังความปังของพระนาง
สำหรับ เหยียนอัน ที่รับบท ลู่จั๋ว ถือเป็นการขึ้นแท่นพระเอกเรื่องแรกที่ฝากฝีมือไว้ไม่ธรรมดา เพราะกว่าจะได้บทนี้ต้องผ่านการออดิชั่นถึง 7 รอบ เพื่อให้ได้ตัวละครที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อมาประกบคู่กับเถียนซีเวยแล้ว เคมีของทั้งคู่เข้าขากันมากจนทำให้เนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบและการค้นหาชาติกำเนิดที่แท้จริงมีความน่าติดตามแบบหยุดไม่ได้
ใครที่ชอบแนวชิงไหวชิงพริบและพระนางฉลาดทันกัน แนะนำให้รีบไปตามเก็บด่วน เพราะตอนนี้กระแสในโซเชียลพุ่งแรงจนหลายคนบ่นว่ารออีพีต่อไปไม่ไหวแล้ว จะมีใครสู้ความแสบของคู่พระนางคู่นี้ได้บ้างไหมเนี่ย?