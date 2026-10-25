ส่องไอเดียชุดแต่งงานดาราปี 2026 สวยสับทุกสไตล์ ตั้งแต่ลุคเจ้าหญิงยันไทยประยุกต์
ปี 2026 นี้บอกเลยว่าวงการบันเทิงคึกคักสุดๆ เพราะมีคู่รักดาราและคนในวงการจูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์เพียบ ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นที่มีทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมยินดี ซึ่งนอกจากเรื่องความรักแล้ว สิ่งที่พวกเราตั้งตารอชมที่สุดก็คือแฟชั่นชุดแต่งงานนั่นเอง เพราะวันสำคัญแบบนี้เจ้าสาวต้องสวยที่สุด ซึ่งปีนี้มีให้เห็นหลายแนวมาก ทั้งลูกไม้หวานๆ เกาะอกทรงบอลกาวน์ฟูๆ สไตล์เจ้าหญิง หรือจะลุคเรียบหรูคลาสสิก ไปจนถึงชุดไทยประยุกต์ที่เอาเอกลักษณ์ไทยมามิกซ์กับแฟชั่นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
ลุคเจ้าหญิงสุดอลังการและความเรียบหรู
เริ่มที่ บุ๊ค ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ อดีตนักร้องวง Olives ที่เข้าพิธีวิวาห์กับ เอเบล หยาง นักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่มอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก เมื่อเดือนกันยายน 2026 ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังจากที่ฝ่ายชายเคยคุกเข่าขอแต่งงานที่เกาหลีใต้ตอนปลายปี 2025 โดยบุ๊คเลือกชุดจาก Nicole & Felicia Couture เป็นสีขาวโดดเด่นด้วยผ้าลูกไม้ คอปิด และกระโปรงทรงบอลกาวน์ที่มีวอลลุ่มพองสวย ให้ลุคที่สง่างามและเข้ากับสถานที่จัดงานสุดๆ จุดเด่นคือการเอาลูกไม้มาผสมกับทรงเจ้าหญิง ทำให้ชุดดูหรูแบบไม่ต้องประโคมดีเทลเยอะเกินไป
ส่วน มะเหมี่ยว พรชดา นางเอกช่อง 7HD ก็มาในลุคเรียบหรูดูแพงในงานแต่งกับ แบงค์ ภัคควรรธน์ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2026 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยเลือกชุดเกาะอกทรงคอร์เซตที่ช่วยเน้นสัดส่วนช่วงเอวให้ดูเป๊ะ ส่วนตัวกระโปรงก็มีความระยิบระยับเวลาโดนแสงไฟ เพิ่มความหรูหราได้แบบเต็มสิบ แถมยังแมตช์กับเมคอัพและทรงผมสไตล์คลาสสิกที่ส่งเสริมให้ลุคโดยรวมดูหวานหรูและร่วมสมัย
ทางด้าน กวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล หรือ กวาง เดอะเฟซ ที่แต่งงานกับ ไฮโซเฮ้าส์ ปธานนท์ ตรีเทพชาญชัย โดยเริ่มจากพิธีตามประเพณีล้านนาที่จังหวัดแพร่ในเดือนมกราคม 2026 และฉลองสมรสที่ Nai Lert Park Heritage Home กรุงเทพฯ เมื่อ 2 มิถุนายน ซึ่งลุคที่สะดุดตามากคือชุดเกาะอกสีขาวนวล ดีไซน์เรียบโก้ที่โชว์ความสวยของเนื้อผ้าและรูปทรง กระโปรงเป็นทรงบอลกาวน์ขนาดใหญ่ พองฟูทิ้งตัวมีมิติ ให้ฟีลเจ้าหญิงแบบไม่ต้องพึ่งงานปัก ยิ่งพอเกล้ามวยผมสูงเปิดช่วงลำคอและใส่เครื่องประดับหรูๆ ยิ่งทำให้ลุคนี้ดูเฉียบคมและคลาสสิกสุดๆ
ความละเมียดละไมของลูกไม้และไทยประยุกต์
ถ้าชอบความละมุนต้องดูของ มินนี่ ภัณฑิรา พิพิธยากร นางเอกสาวที่แต่งงานกับ ไฮโซกี้ สราวุธ เสรีธรณกุล เมื่อ 17 พฤษภาคม 2026 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ หลังจากคบกันมานานกว่า 3 ปี ลุคเจ้าสาวของมินนี่คือชุดเกาะอกสีงาช้างจากผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสที่ละเอียดมาก มีกิมมิคเป็นดีเทลซีทรูช่วงบน และกระโปรงทรงบอลกาวน์ที่เน้นเอวคอด เพิ่มความโรแมนติกด้วยโชกเกอร์ลูกไม้เส้นเล็กประดับจี้ และดอกไม้สีขาวที่ผมด้านหลัง ใครอยากใส่ลูกไม้แต่ไม่อยากให้ดูหวานเลี่ยน ลองเอาดีเทลซีทรูหรือเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์แบบมินนี่ไปใช้ดู รับรองว่ามีเสน่ห์ขึ้นแน่นอน
มาที่สาย Timeless บ้างกับ มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์ และ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ที่แต่งงานกันในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2026 และฉลองท่ามกลางธรรมชาติที่เขาใหญ่ โดยชุดพิธีหมั้นของมิลลี่มาจากแบรนด์ TIRAPAN ของธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นดีไซน์เปิดไหล่โชว์ช่วงคอและบ่า พร้อมลูกไม้ที่ดูละเมียดละไม ส่วนลุคงานเลี้ยงเปลี่ยนเป็นเดรสสายเดี่ยวสีขาว กระโปรงทรงเอ ปักดอกไม้สามมิติทั่วตัว และใส่เวลผ้าตาข่ายให้กลิ่นอายวินเทจแต่ยังดูทันสมัย พิสูจน์ให้เห็นว่าความเรียบหรูไม่จำเป็นต้องมีดีไซน์ที่ซับซ้อนเสมอไป
ปิดท้ายด้วยความงามแบบไทยร่วมสมัยของ ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ นักแสดงช่อง 3 ที่แต่งงานกับ เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ เมื่อ 15 มีนาคม 2026 ณ โรงแรม The Ritz-Carlton, Bangkok (หลังจากจัดพิธีล้านนาที่เชียงใหม่เมื่อมกราคม) โดยยิหวาเลือกชุดไทยประยุกต์ผ้ายกสีชมพูลายดอกพิกุล มีการจับเดรปช่วงอกและปักลูกปัดที่ไหล่ ให้ลุคที่สง่างามแต่ไม่ดูเป็นทางการจนเกินไป ส่วนลุคช่วงค่ำเลือกชุดจากแบรนด์ FLYNOW ที่เด่นเรื่องการจับเดรปเป็นรูปดอกไม้ เพิ่มมิติความหวานและดูนุ่มนวลโรแมนติก ใครที่อยากเปลี่ยนหลายลุคในวันเดียวแบบนี้ถือเป็นไอเดียที่เลิศมาก
ส่วน พราว อรณิชา กรินชัย หรือ พราว Olives ที่แต่งงานกับ แทน ธารณ ลิปตพัลลภ เมื่อ 20 มีนาคม 2026 ณ โรงแรมดุสิตธานี หลังคบกันมานานกว่า 11 ปี เจ้าสาวสายแฟชั่นคนนี้จัดเต็มชุดแต่งงานหลายสไตล์สมกับเป็นคนที่สนใจด้านแฟชั่นเป็นพิเศษ โดยเริ่มจากชุดพิธีหมั้น
จะเห็นได้ว่าเทรนด์ชุดแต่งงานปีนี้มีความหลากหลายมาก ทั้งสายหวาน สายหรู หรือสายไทยประยุกต์ แล้วเพื่อนๆ ล่ะ ชอบลุคของเจ้าสาวคนไหนที่สุด?