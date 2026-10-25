เปิดตัวซิงเกิลแรก! น้องเกล ABIGAiL ส่งเพลง ‘กุ๊กกู๋’ ต้อนรับฮาโลวีน ยอดวิวพุ่งครึ่งล้าน
น้องเกล แอบิเกล เดบิวต์เป็นศิลปินในชื่อ ABIGAiL แล้วจ้า ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรก ‘กุ๊กกู๋ (Kook Kooo!)’ ออกมาต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน โดยปล่อยเพลงเมื่อ 23 ตุลาคม 2026 และตามมาด้วยมิวสิกวิดีโอเมื่อ 24 ตุลาคม ทาง YouTube ช่อง She Serve ซึ่งยอดรับชมช่วงเปิดตัวพุ่งทะลุ 500,000 ครั้งไปเรียบร้อย
เนื้อหาเพลงคือเล่าเรื่องความรู้สึกของเด็กวัย 4 ขวบที่อยากลองทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟนอน หรือนอนคนเดียว ไปจนถึงการออกสำรวจสิ่งรอบตัว โดยใช้บรรยากาศฮาโลวีนมาเป็นกิมมิกในการก้าวผ่านความกลัว เพื่อโชว์ความมั่นใจว่าเด็กตัวเล็กๆ ก็เรียนรู้และลองสิ่งใหม่ได้เหมือนกัน
งานนี้ได้ตัวท็อปมาช่วยดูแลเบื้องหลัง โดยมี นุ้ย–อรัณย์ หนองพล หรือ Aran เป็นคนแต่งเพลง ส่วนเมโลดี้และโปรดิวซ์ได้ ฮาย–ธันวา เกตุสุวรรณ จากวง Paper Planes มาคุมงาน ให้เพลงมีจังหวะสนุกๆ เข้ากับมุมมองเด็กที่อยากเติบโตและพึ่งพาตัวเอง
ใครยังไม่ได้ฟัง รีบไปจัดด่วนทั้งในสตรีมมิงและ YouTube ช่อง She Serve เลย แล้วมีใครโดนตกเข้าด้อมน้องเกลเหมือนเราบ้าง?