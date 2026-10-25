เตรียมตัววุ่น! Scarlet Heart Thailand ส่ง ตู ต้นตะวัน ย้อนเวลาไปพัวพัน 7 เจ้าชายสุดหล่อ
เตรียมล้างตารอดูความปังได้เลย เพราะ GMMTV กำลังจะส่ง 'Scarlet Heart Thailand ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา' มาเขย่าวงการซีรีส์พีเรียด ซึ่งงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ แต่เป็นการดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความรัก โชคชะตา และการเมืองที่ดุเดือดแบบสุดๆ โดยเฉพาะการแย่งชิงอำนาจที่เข้มข้นจนเราแทบหยุดหายใจ แถมยังเป็นการรวมตัวของนักแสดงแถวหน้าที่พร้อมจะมาประชันฝีมือกันในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ท่ามกลางเกมอำนาจที่ไม่มีใครรู้เลยว่าจุดจบจะเป็นอย่างไร
สำหรับคนที่ยังไม่รู้ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากนิยายจีนเรื่อง Startling by Each Step ของ Tong Hua โดยได้ ขนิษฐา ขวัญอยู่ มานั่งแท่นกำกับการแสดงที่จะพาเราไปติดตามทุกจุดเปลี่ยนของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความผูกพัน หรือความสูญเสีย ในโลกที่อำนาจสามารถเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูได้ในพริบตา และความรู้สึกที่คุมไม่ได้อาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดในเกมนี้
เมื่อคำอธิษฐานพาชีวิตไปลงล็อคที่เมืองอัลฬาวี
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวความวุ่นวายนี้อยู่ที่ 'นาบุญ' หญิงสาวยุคปัจจุบันที่รับบทโดย ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล ซึ่งในเรื่องเธอต้องเผชิญกับความผิดหวังในความรักจนถึงขั้นตัดสินใจอธิษฐานขอให้ได้พบกับรักแท้ แต่ใครจะไปคิดว่าคำขอครั้งนี้จะนำพาเธอเดินทางข้ามกาลเวลาไปเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือ
นาบุญตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในร่างของ 'ฟองนวล' หญิงสาวชนชั้นสูงแห่งเมืองอัลฬาวี ซึ่งแน่นอนว่าชีวิตใหม่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เพราะเธอต้องเข้าไปพัวพันกับการช่วงชิงอำนาจของเหล่าเจ้าชายทั้ง 7 อย่างเลี่ยงไม่ได้ จากคนที่แค่อยากเจอรักแท้ กลับต้องมาเจอทั้งเกมการเมือง การหักเหลี่ยมเฉือนคม และความสัมพันธ์ที่เดาทางยาก ซึ่งทุกการตัดสินใจของเธออาจส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิตของผู้คนรอบข้างแบบมหาศาล
รวมพล 7 เจ้าชายและทัพนักแสดงตัวตึง
ไฮไลต์ที่ทำให้แฟนๆ กรี๊ดหนักมากคือการรวมตัวของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่จะมารับบทเป็นเหล่าเจ้าชาย ซึ่งประกอบด้วย วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เต ตะวัน วิหครัตน์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์และปมปัญหาในการชิงอำนาจให้เราได้ลุ้นกัน
นอกจากนี้ยังมีการเสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพอีกเพียบทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี, ป่าน ณัชชา เชื้อแดง, ไซซี รัตท์ริชา ประภากิติ, อ้าย สรัลชนา อภิสมัยมงคล, กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน, ออร์แกน ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, น้ำฝน สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ และตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ซึ่งบอกเลยว่าแค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็รู้แล้วว่างานนี้จัดเต็มแน่นอน
ใครที่เป็นสายพีเรียดหรือเป็นแฟนคลับนักแสดงในเรื่อง เตรียมปักหมุดรอชม 'Scarlet Heart Thailand ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา' ได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 ส่วนใครที่พลาดหรืออยากดูซ้ำ รับชมย้อนหลังได้ทางแอป oneD เวลา 21.45 น. โดยตอนแรกจะออกอากาศในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 นี้
เอาจริง แค่เห็นลิสต์เจ้าชาย 7 คนนี้ก็ใจสั่นแล้ว ถ้าเป็นเราย้อนเวลาไป จะเลือกเจ้าชายคนไหนดีนะ?