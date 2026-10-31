รวมประโยคเด็ดโค้ช The Voice Thailand 2026 พลังบวกเน้นๆ ฟังแล้วไฟลุกอยากสู้ต่อ
The Voice Thailand คือรายการเรียลลิตี้ค้นหาเสียงจริงตัวจริงที่ฉายทางช่อง 3 โดยดัดแปลงมาจากรูปแบบของ The Voice of Holland ซึ่งในซีซัน 2026 นี้ นอกจากความเดือดของการแข่งขันแล้ว สิ่งที่กลายเป็นไวรัลคือ 'ประโยคทอง' จากเหล่าโค้ชที่ส่งพลังบวกให้ทั้งผู้เข้าแข่งขันและคนดูได้อย่างแรง
พลังของการยอมรับความจริงและความพ่ายแพ้
โค้ชจ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี มีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจใน EP.2 โดยเรียกผู้เข้าแข่งขันว่าเป็น “ปลาที่โตแล้ว กำลังหลั่งไหลเข้ามาเยอะมาก” ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนผ่านการฝึกฝนและสะสมประสบการณ์มาเป็นสิบปีกว่าที่จะมาถึงเวทีนี้ ต้องต่อสู้กับอะไรมามากมายเหมือนปลาที่โตเต็มที่จึงกล้าว่ายไปสู่จุดหมาย บางคนที่ทำงานหนักหรือพัฒนาตัวเองเงียบๆ โดยไม่มีใครเห็น หรือแม้แต่คนที่เคยผิดหวังจากรอบคัดเลือก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสูญเปล่า เพราะความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นแรงผลักดันให้กลับมาสู้ด้วยความมั่นใจและมีความสามารถที่มากขึ้น
ทางด้านโค้ชโอ๊ต ปราโมทย์ ก็ให้มุมมองเรื่องความพ่ายแพ้ได้คมกริบว่า เวลาชนะอาจจะได้แค่คำว่าแชมป์ รางวัล หรือโทรฟี่ แต่เวลาแพ้นั้นจะได้อะไรมากกว่านั้นเยอะ ทั้งการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าวันหนึ่งจะก้าวไปเป็นที่หนึ่งได้อย่างไร ความล้มเหลวคือโอกาสในการสำรวจตัวเอง เห็นข้อผิดพลาด และเรียนรู้วิธีรับมือกับความกดดัน เพราะคนที่ไปได้ไกลที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่คือคนที่ลุกขึ้นมาแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกครั้ง
ความจริงใจและเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าการสร้างภาพ
ใน EP.3 มีโมเมนต์ไวรัลเมื่อ ข้าว สุษิร เครือแสง หนุ่มเสียงหวานจากภูเก็ต ร้องเพลง “สนิทใจ” จนโค้ชทั้งสี่คนกดหันเก้าอี้ครบ 4 Chairs ซึ่งโค้ชจ๋ายถึงกับหลุดคำพูดตรงๆ ออกมาจากใจว่าเขาจะดังแน่ ความเป็นกันเองและจริงใจนี้สะท้อนว่าในโลกที่คนพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูยิ่งใหญ่ บางครั้งความรู้สึกที่จริงใจต่อกันกลับเป็นสิ่งที่ชนะใจคนได้ดีที่สุด
ขณะที่โค้ชคิ้ม เจนนิเฟอร์ คิ้ม ได้ออกมาทลายอคติเรื่องอาชีพนักร้องกลางคืน หลังจากที่ โอเปิ้ล ชนกานต์ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นนักร้องกลางคืนโชว์พลังเสียงจนคว้า 4 Chairs โดยโค้ชคิ้มย้ำว่านักร้องกลางคืนคือศิลปินที่สู้สุดๆ และเป็นนักสู้รายวันที่ร้องได้มากกว่าที่ใครจะคิด เป็นการสอนให้ไม่ตัดสินคนจากภายนอกหรือเพียงแค่เรซูเม่ และอย่าให้คำสบประมาทมาลดทอนคุณค่าความพยายาม
นอกจากนี้ โค้ชคิ้มยังให้แง่คิดเรื่องการเป็นตัวเองว่า เวทีนี้ไม่ได้หาเสียงที่ดีที่สุด แต่หาเสียงที่ใช่และมีเอกลักษณ์ที่สุด เพราะการพยายามเป็นคนอื่นจะทำให้เหนื่อยและสูญเสียตัวตน การค้นหาคุณค่าเฉพาะตัวให้เจอและพัฒนาให้โดดเด่นคือสิ่งที่มีเสน่ห์และมีมูลค่ามากที่สุด
การปล่อยวางและการยอมรับความเป็นจริงในสายอาชีพ
โค้ชก้อง สหรัถ รุ่นใหญ่ที่อยู่กับรายการมานานที่สุด ให้คำแนะนำเรื่องการลดความกดดันว่า “อย่าไปคิดมาก อย่าไปคิดซ้ำคิดซ้อน คิดหลายตลบ ทำทุกอย่างให้สบาย ๆ แล้วผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเอง” การไม่ฝืนตัวเองในสถานการณ์กดดันจะช่วยดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้มากกว่าการกังวล ซึ่งใช้ได้กับทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต เช่น การสอบสัมภาษณ์หรือนำเสนองาน นอกจากนี้ใน EP.2 โค้ชก้องยังให้ความเห็นเกี่ยวกับโชว์ของเอื้องฟ้าว่า แม้บางคำอาจฟังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การสื่อสารทางอารมณ์กลับทำได้อย่างเต็มที่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความจริงใจและความพยายามที่ทำด้วยหัวใจนั้นสำคัญกว่าความถูกต้องไร้ที่ติ
ปิดท้ายด้วยความน่ารักของโค้ชโอ๊ต ปราโมทย์ ใน EP.3 ที่พูดหลังจากเจอการบล็อกและขายของของโค้ชคิ้ม โดยยอมรับว่าเหนือตัวเองยังมีเจนนิเฟอร์ คิ้ม ซึ่งเป็นตลกที่แฝงข้อคิดว่า ไม่ว่าเราจะเก่งหรือมีชั้นเชิงแค่ไหน ในโลกการทำงานย่อมมีรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่าเสมอ การยอมรับและเรียนรู้จากคนที่เหนือกว่าด้วยความอ่อนน้อมและอารมณ์ดี คือเคล็ดลับของการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
เอาจริงคือฟังแล้วได้พลังบวกแบบเต็มสิบ ไม่ว่าตอนนี้ใครจะรู้สึกว่าตัวเองเป็น 'ปลาที่ยังไม่โต' หรือกำลังแพ้อยู่ ก็ขอให้ลุกขึ้นมาสู้แบบโค้ชบอกกันนะ!