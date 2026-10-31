โหน ธนากร ผันตัวเป็นผู้จัดมือใหม่ ส่งซีรีส์ ‘ลด แลก แจก รัก’ ลงจอช่อง 7HD
โหน ธนากร นักแสดงหนุ่มจากช่อง 7HD ก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในชีวิตอย่างเต็มตัวด้วยการขึ้นแท่นผู้จัดน้องใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท สวนหลังบ้าน Record โดยนำประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงกว่า 12 ปี มาต่อยอดสร้างสรรค์ซีรีส์ ‘ลด แลก แจก รัก — Love on Sale’ ซึ่งได้เปิดตัวผ่านงานบวงสรวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 ณ ช่อง 7HD
บรรยากาศในงานบวงสรวงเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น มีเหล่านักแสดงมาร่วมให้กำลังใจเพียบ ทั้ง ซัน-ก้องภพ บรรณทอง, มิ้นท์ชิ-เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ, บูม-ระวีพรรณ ศิริวัฒนา และ ชาย-สมชาย เจริญสุข รวมถึงทีมงานและสื่อมวลชนที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยงานนี้จัดเต็มการตกแต่งด้วยโทนสีชมพู-ฟ้า และไฮไลต์เด็ดคือการทำ Pop-up Event ที่ดึงกลิ่นอายของซีรีส์มาให้แขกในงานได้สัมผัส ทั้งมุมถ่ายภาพและรายละเอียดต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราว ทำให้รู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของซีรีส์จริงๆ
จากความสนใจสู่บริษัทโปรดักชัน
โหน-ธนากร ศรีบรรจง เล่าว่าการขยับมาเป็นผู้จัดและผู้กำกับป้ายแดงครั้งนี้มีความรู้สึกทั้งดีใจ ตื่นเต้น และกดดันไปพร้อมกัน เพราะตลอดเกือบ 12 ปีที่เติบโตมาในฐานะนักแสดงกับทางช่อง 7HD การได้รับโอกาสใหญ่ให้ทำซีรีส์ในช่องที่ตัวเองเติบโตมาจึงเป็นก้าวที่สำคัญมาก ซึ่งเจ้าตัวแอบกระซิบว่าจริงๆ แล้วสนใจงานเบื้องหลังมานานแล้ว จึงเริ่มจากการเปิดบริษัทโปรดักชันเล็กๆ อย่าง ‘สวนหลังบ้าน Record’ เพื่อรับทำ MV และโฆษณา เพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์และลองผิดลองถูกในการบริหารงานมาโดยตลอด
แต่พอได้มาทำซีรีส์จริงๆ โหนยอมรับเลยว่าไม่ง่าย เพราะจากเดิมที่เคยเป็นนักแสดงซึ่งโฟกัสแค่บทบาทของตัวเอง แต่พอต้องเป็นผู้จัดกลับต้องดูแลภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่การพัฒนาบท การคัดเลือกนักแสดง ไปจนถึงกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน แม้จะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขตลอดเวลา แต่ก็บอกว่าสนุกและมีความสุขมาก พร้อมเปิดรับฟังคำแนะนำจากทีมงานทุกคนเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด
คอนเซปต์ซีรีส์สายฟีลกู๊ด
สำหรับ ‘ลด แลก แจก รัก’ โหนตั้งใจให้เป็นซีรีส์ที่มีความสดใส ดูง่าย และสามารถมอบรอยยิ้มและความสุขให้คนในครอบครัวได้ โดยงานนี้ไม่ได้ทำคนเดียว แต่ได้ พีรพล เธียรเจริญ มาร่วมแท็กทีมกำกับการแสดง และมี พลพล พงษ์แพทย์ รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์
เนื้อเรื่องจะเล่าถึงความรัก มิตรภาพ และการเติบโตของคนรุ่นใหม่ ผ่านตัวละคร ‘เปตอง’ หนุ่ม Gen Z ที่เชื่อว่าเงินและความสำเร็จคือคำตอบของความสุขทุกอย่าง แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขาต้องมาทำงานที่ SB Mart และได้กลับมาพบกับ ‘ขวัญ’ อดีตแฟนสาวที่มีมุมมองชีวิตต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งภารกิจการกอบกู้ซูเปอร์มาร์เก็ตจะทำให้ทั้งคู่กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง จนเปตองได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า เงินและชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความรัก มิตรภาพ และความจริงใจได้
นอกจากเรื่องงานแล้ว โหนยังโชว์ความใจป้ำจัดเต็มทั้งอาหารและเครื่องดื่มต้อนรับสื่อมวลชนและเพื่อนร่วมวงการ เพื่อแทนคำขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดกว่า 10 ปีในวงการบันเทิง
เตรียมล้างตารอดูความสดใสของ ‘ลด แลก แจก รัก — Love on Sale’ ได้ทุกวันอาทิตย์ เริ่มตอนแรก 14 กุมภาพันธ์ 2027 เวลา 10.00 – 11.00 น. ทางช่อง 7HD หรือจะดูย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน CH7ON ก็ได้
ว่าแต่ใครรอคอยความรักฉบับ Gen Z แบบนี้บ้าง เตรียมปักหมุดรอดูได้เลย!