ฟินกระจาย! ไผ่ พงศธร ควง ต่าย อรทัย ถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ 'คนใช่ที่ใกล้กัน'
แฟนคลับสายลูกทุ่งมีเรื่องให้เฮกันลั่น เพราะ ไผ่ พงศธร และ ต่าย อรทัย จะมีผลงานเพลงใหม่ร่วมกัน ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ถ่ายเอ็มวีแล้ว
ทางด้านหนุ่มไผ่ไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอนาน รีบโพสต์ภาพเบื้องหลังความน่ารักพร้อมแคปชันอ้อนๆ ว่า “เมื่อเจอกันแล้วก็อย่าให้แคล้วกันไป เด้อคนใช่ที่ใกล้กัน ถ่ายเอ็มวีครับ” พร้อมชวนทุกคนติดตามเพลง “คนใช่ที่ใกล้กัน” และแชร์ภาพบรรยากาศการทำงานให้ได้ยิ้มตามกัน
บอกเลยว่าแค่เห็นภาพเบื้องหลังก็ดีต่อใจขนาดนี้ ถ้าเอ็มวีตัวเต็มปล่อยออกมาเมื่อไหร่ เตรียมหูเคลือบทองและอมยิ้มกันได้เลย เพราะคู่นี้เจอกันทีไรความปังมาเต็ม คุ้มค่าการรอคอยแน่นอน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก