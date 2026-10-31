ลีน่า-หมิว เปิดโหมดซึ้ง อำลาบท ภีม-ป่าน จาก Pls Love รักได้ไหม ทิ้งท้ายความทรงจำสุดเลอค่า
ซีรีส์ Pls Love รักได้ไหม เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว พร้อมกับกระแสตอบรับที่อบอุ่นและคำชมจากผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะเคมีที่ลงตัวสุดๆ ของ ลีน่า และ หมิว ที่รับบทเป็น ภีม และ ป่าน จนกลายเป็นที่รักของแฟนๆ ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาถ่ายทอดความรู้สึกส่งท้ายให้กับตัวละครที่ทุ่มเทแสดงมาตลอดทั้งเรื่อง
ความในใจของลีน่า กับบทเรียนความเป็นมนุษย์
ลีน่า ยอมรับว่ารู้สึกใจหายที่ต้องบอกลาตัวละครภีมและป่าน โดยมองว่าช่วงเวลานี้มีความหมายกับเธอมาก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับเข้าไปอยู่ในโลกของซีรีส์เรื่องนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทางช่อง 3 ผู้เขียนนิยาย ผู้กำกับ และทีมงานทุกคนที่มอบโอกาสให้นักแสดงคนนี้ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง
สำหรับลีน่า ซีรีส์เรื่องนี้ให้ข้อคิดสำคัญว่ามนุษย์ไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ไม่มีใครขาวหรือดำไปเสียทั้งหมด แต่ทุกคนต่างมีเหตุผล ความต้องการ และเรื่องราวเบื้องหลังที่แตกต่างกัน ซึ่งแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของใครบางคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพยายามทำความเข้าใจเขาไม่ได้
เธอยังขอบคุณตัวละครชื่อ ภีม ที่ทำให้ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ในอีกมุมหนึ่ง ทั้งเรื่องความรัก การเข้าใจตัวเอง และความอ่อนแอ แม้ภีมจะเป็นคนปากร้ายและเอาแต่ใจ แต่ก็ทำให้เห็นว่าความรักไม่ได้แสดงออกแค่ผ่านคำพูด แต่รวมถึงการกระทำเล็กๆ ที่ตั้งใจทำให้ใครสักคน ซึ่งเธอจะเก็บตัวละครนี้ไว้ในความทรงจำตลอดไป นอกจากนี้ยังส่งความรักถึง หมิว ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่อยู่เคียงข้างในทุกซีนและช่วยให้ทุกความรู้สึกเกิดขึ้นจริง โดยทิ้งท้ายหวานๆ ว่า You’re the Parn to my Pheem
หมิวกับการก้าวออกจาก Comfort Zone
ทางด้าน หมิว โพสต์ความรู้สึกว่าเวลาที่มีความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ ซึ่งเธอรู้สึกแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าช่อง เจอแฟนคลับกลุ่มแรก จนมาถึงตอนจบของบทหนึ่งในชีวิตกับซีรีส์เรื่องนี้ โดยเล่าว่าตั้งแต่อ่านบทครั้งแรก ทั้งเธอกับลีน่าพูดตรงกันว่าอยากเล่นเรื่องนี้ แม้ในใจจะมีความกังวลและตื่นเต้นว่าจะถ่ายทอดความเป็น ป่าน ออกมาได้ดีแค่ไหน แต่หลังจากได้ผ่านการ Workshop และต่อบทจนรู้จักตัวละครมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้รักและอยากเป็นตัวกลางในการเล่าเรื่องราวของป่านให้ทุกคนได้รับรู้
หมิวเล่าว่าก่อนซีรีส์จะออนแอร์ เธอเคยโพสต์ว่าไม่อยากให้ทุกคนตัดสินตัวละครป่านเหมือนที่ตัวละครอื่นในเรื่องทำ และเมื่อได้เห็น Feedback รวมถึงการถกเถียงในมุมมองที่แตกต่างกัน จึงรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง สำหรับเธอแล้ว เรื่องนี้เป็นเหมือนบทหนึ่งในหนังสือที่ทำให้เติบโตในฐานะนักแสดง กล้าก้าวออกจาก Comfort Zone และเป็นหนึ่งในบทที่มีความสุขที่สุดในชีวิต โดยหวังว่าความตั้งใจนี้จะตอบแทนคนที่รักเธอและคนที่เธอรัก ให้ทุกคนมีความสุขและคิดถึงช่วงเวลานี้เมื่อย้อนกลับมาดู
คำขอบคุณจากหัวใจถึงทีมงานและแฟนคลับ
หมิวได้กล่าวขอบคุณ ลีน่า และนักแสดงทุกคนที่ช่วยให้ซีรีส์สมบูรณ์ที่สุด พร้อมขอบคุณ พี่อุ๊ ที่ทำให้ Mission Impossible นี้เป็นจริง รวมถึงทีมงานทุกฝ่าย ทั้งช่างหน้า ช่างผม และช่างไฟที่ทำให้ตัวละครมีชีวิตขึ้นมา และไม่ลืมขอบคุณ พี่ดิว ที่เชื่อมั่นในตัวเธอเสมอมา
สิ่งสำคัญที่สุดคือคำขอบคุณถึงแฟนคลับทุกคน สำหรับความรักและกำลังใจที่มอบให้ตลอดมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้หมิวกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ โดยทั้งลีน่าและหมิวต่างขอบคุณแฟนๆ ที่สนับสนุนจนทำให้เรื่องราวของภีมและป่านไม่ได้อยู่แค่ในจอ แต่กลายเป็นความทรงจำที่มีความหมายร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าความรู้สึกดีๆ จะยังคงอยู่ไปอีกนาน
งานนี้แฟนๆ เตรียมปูเสื่อรอผลงานชิ้นต่อไปของทั้งคู่ได้เลย เพราะดูเหมือนเจ้าตัวจะพร้อมลุยงานใหม่แบบสาดมาได้เลยสมาชิก!