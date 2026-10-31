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บันเทิง

แม่ชมไม่หวั่น! ตอบปมวลี 'ลูกมาเฟียขับเรือชน' กลายเป็นไวรัล ลั่นพระพุทธเจ้ายังถูกนินทา

Mandy Mandopoulos · 31 ตุลาคม 2569
gettyimages.com

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตเอาไปเชื่อมโยงกันรัวๆ สำหรับคลิปโฆษณาโทรศัพท์มือถือจอพับที่ ชมพู่ อารยา รับบทเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ แล้วดันมีประโยคเด็ดอย่าง “ลูกมาเฟียขับเรือชนกัน” จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียล

ล่าสุด ชมพู่ พร้อมด้วยน้องเกล ได้มาร่วมงาน “GrabFood MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์” ที่ลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตกใจที่คนโยงเรื่องนี้ไปไกลเกินความคาดหมาย เพราะตอนถ่ายทำก็อยู่กันหลายคน ไม่ได้มีใครเอะใจหรือคิดว่าจะเป็นประเด็น แต่ในเมื่อมันเชื่อมโยงไปแล้วก็ห้ามไม่ได้ และมองว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะมีเรื่องอื่นให้ติดตามอีกเยอะ

ส่วนเรื่องที่ลูกๆ ถูกวิจารณ์บนโลกโซเชียล แม่ชมบอกเลยว่าไม่กังวล โดยใช้หลักธรรมะนำทางและมองว่าเป็นเรื่องปกติ พร้อมปล่อยประโยคเด็ดว่า “พระพุทธเจ้ายังถูกนินทา”

เมื่อถูกถามว่ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขนาดนี้ได้อย่างไร ชมพู่เผยว่าถ้าเป็นตัวเองเมื่อ 20 ปีที่แล้วคงรับมือได้ไม่เท่านี้ แต่ที่แกร่งขึ้นได้เพราะประสบการณ์และเวลา ส่วนลูกๆ นั้นแน่นอนว่าต้องเจอเรื่องราวต่างๆ บ้าง แต่จะมีแม่คอยอยู่ข้างๆ เพื่อป้อนทัศนคติให้

สำหรับงานนี้ แม่ชมบอกว่าตัวเองมาในฐานะผู้ติดตาม เพื่อมาดูแลดาราในสังกัดที่งานเยอะจนแทบไม่ได้พัก โดยในงานมีทั้งกิจกรรมถ่ายรูป เปิดตัว และเล่นเกม ซึ่งดาราในสังกัดก็ทำหน้าที่ได้คล่องแคล่ว จะห่วงก็แค่เวลาเจอเพื่อนๆ อาจจะทำให้เสียสมาธิในการทำงานบ้างเท่านั้นเอง

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก