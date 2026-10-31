แม่ชมไม่หวั่น! ตอบปมวลี 'ลูกมาเฟียขับเรือชน' กลายเป็นไวรัล ลั่นพระพุทธเจ้ายังถูกนินทา
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตเอาไปเชื่อมโยงกันรัวๆ สำหรับคลิปโฆษณาโทรศัพท์มือถือจอพับที่ ชมพู่ อารยา รับบทเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ แล้วดันมีประโยคเด็ดอย่าง “ลูกมาเฟียขับเรือชนกัน” จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียล
ล่าสุด ชมพู่ พร้อมด้วยน้องเกล ได้มาร่วมงาน “GrabFood MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์” ที่ลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตกใจที่คนโยงเรื่องนี้ไปไกลเกินความคาดหมาย เพราะตอนถ่ายทำก็อยู่กันหลายคน ไม่ได้มีใครเอะใจหรือคิดว่าจะเป็นประเด็น แต่ในเมื่อมันเชื่อมโยงไปแล้วก็ห้ามไม่ได้ และมองว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะมีเรื่องอื่นให้ติดตามอีกเยอะ
ส่วนเรื่องที่ลูกๆ ถูกวิจารณ์บนโลกโซเชียล แม่ชมบอกเลยว่าไม่กังวล โดยใช้หลักธรรมะนำทางและมองว่าเป็นเรื่องปกติ พร้อมปล่อยประโยคเด็ดว่า “พระพุทธเจ้ายังถูกนินทา”
เมื่อถูกถามว่ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขนาดนี้ได้อย่างไร ชมพู่เผยว่าถ้าเป็นตัวเองเมื่อ 20 ปีที่แล้วคงรับมือได้ไม่เท่านี้ แต่ที่แกร่งขึ้นได้เพราะประสบการณ์และเวลา ส่วนลูกๆ นั้นแน่นอนว่าต้องเจอเรื่องราวต่างๆ บ้าง แต่จะมีแม่คอยอยู่ข้างๆ เพื่อป้อนทัศนคติให้
สำหรับงานนี้ แม่ชมบอกว่าตัวเองมาในฐานะผู้ติดตาม เพื่อมาดูแลดาราในสังกัดที่งานเยอะจนแทบไม่ได้พัก โดยในงานมีทั้งกิจกรรมถ่ายรูป เปิดตัว และเล่นเกม ซึ่งดาราในสังกัดก็ทำหน้าที่ได้คล่องแคล่ว จะห่วงก็แค่เวลาเจอเพื่อนๆ อาจจะทำให้เสียสมาธิในการทำงานบ้างเท่านั้นเอง