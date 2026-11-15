ปังไม่ไหว! ALLY เตรียมโกอินเตอร์ในหนัง Perfect Girl
เตรียมปักหมุดรอชมความปังได้เลย เพราะ ALLY หรือ แอลลี่–อชิรญา นิติพน ศิลปินสาวจากค่าย 411Music กำลังจะก้าวเข้าสู่ระดับโลกด้วยการร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “Perfect Girl” ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการเพลงไทยที่น่าจับตามองสุดๆ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำให้ชาวเน็ตฮือฮากันทั่วโลกคือการที่สื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่อย่าง DEADLINE ได้อัปเดตโปสเตอร์ First Look ของโปรเจกต์นี้ออกมาให้เห็นกันแล้ว แถมยังมีการประกาศความร่วมมือสุดอลังการระหว่าง Atlantic Records และ The Black Label สองค่ายเพลงระดับโลกที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างเป็นทางการด้วย งานนี้พาร์ทดนตรีคือจัดเต็มแน่นอน
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดคือ ตอนนี้ภาพยนตร์ “Perfect Girl” ได้เข้าสู่ขั้นตอน Post-production หรือกระบวนการหลังการถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นโอกาสที่ ALLY จะได้ปล่อยพลังทั้งด้านการแสดงและดนตรีร่วมกับทีมงานและศิลปินระดับฮอลลีวูดแบบเต็มตัว
บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเป็นการรวมตัวของตัวท็อปทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ใครที่เป็นแฟนคลับเตรียมส่งใจเชียร์ให้รัวๆ เลยดีกว่าว่าผลงานชิ้นโบแดงนี้จะออกมาสั่นสะเทือนวงการขนาดไหน