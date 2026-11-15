เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่! พี สาริษฐ์ ประกาศข่าวดี ภรรยาท้องลูกคนแรกแล้ว
เตรียมฉลองใหญ่ได้เลย เพราะอดีตนักแสดงหนุ่ม พี สาริษฐ์ ที่เราคุ้นหน้าจากซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น และภรรยาสาว พริมโรส จินดาวนิช ที่แต่งงานกันไปเมื่อปี 67 ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีลูกคนแรกแล้ว
งานนี้ทั้งคู่โพสต์ภาพคู่สุดละมุนพร้อมถือใบอัลตราซาวด์ลูกน้อยในครรภ์แบบชัดเจน พร้อมแคปชันภาษาอังกฤษสุดคิ้วท์ว่า “A little extra love this year” บอกเลยว่าอ่านแล้วยิ้มตามแน่นอน
แน่นอนว่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไม่พลาด เข้ามาร่วมคอมเมนต์ยินดีกันเพียบ ทั้งบอย ปกรณ์, เจมส์ ธีรดนย์, ฟรัง นรีกุล, ต้าเหนิง กัญญาวีร์, เติ้ล กิตติภัค และบาส หัสณัฐ ที่แห่กันมาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่คู่นี้กันยกใหญ่
ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ อยากรู้เลยว่าเจ้าตัวเล็กจะหน้าตาถอดแบบใครมามากกว่ากัน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก