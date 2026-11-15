งานเข้า! ตำรวจเจอเส้นเงินมูลนิธิใช้จ่ายทัวร์ญี่ปุ่น เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจง
ตำรวจพบเส้นเงินจากมูลนิธิไปซื้อทัวร์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ และจ่อเรียกสอบทั้งผู้จัดทัวร์และคนร่วมทริปอีก 10 กว่าคน โดย พุทธ เล่าว่าทริปนี้มีคนไปทั้งหมด 14 คน มีทั้งการไปช็อปปิ้งและเที่ยว Universal Studios Japan ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่โทรไปแจ้ง หนุ่ม กรรชัย เรื่องลูกหายด้วย
ทางตำรวจตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าไปอบรมที่โอซาก้าจริงก็น่าจะใช้เวลาแค่ 1-2 วัน แต่ทำไมทริปนี้ถึงจัดยาวถึง 6 วัน แถมยังไปเที่ยวที่ต่างๆ อีกด้วย ขณะที่ เอ๊าะ กีรติ ให้ข้อมูลว่าบริษัทของตนเป็นคนจัดทริปนี้จริงๆ และเตรียมจะออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก