น้องพายุสู้สุดใจ! พลาด Top 72 โกคาร์ตอิตาลี แต่เตรียมลุยต่อสนามหน้าทันที
น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ลงสนามแข่งระดับนานาชาติครั้งแรกในรายการ WSK Final Cup 2026 ที่สนาม South Garda Karting ประเทศอิตาลี แม้จะพยายามเต็มที่แต่ก็พลาดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ผลการแข่งรอบฮีต น้องพายุที่ใช้รถหมายเลข 619 จากทีม KB Racing Experience จบอันดับที่ 81 จากนักแข่งทั้งหมด 85 คน ด้วยคะแนนเสียรวม 138 แต้ม ทำให้ไม่ติดโควตา 72 คันสุดท้ายที่จะได้ไปต่อในรอบ Prefinals
แต่บอกเลยว่างานนี้ได้ใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตไปเต็มๆ เพราะน้องพายุมีเวลาซ้อมแค่ไม่กี่วัน แถมต้องปรับตัวกับสนามและสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยสุดๆ แต่ก็ยังโชว์ความมุ่งมั่น พัฒนาผลงานและทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกรอบที่ลงแข่ง
ในรายการเดียวกันนี้ยังมี Max Zvarich นักแข่งที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งทำผลงานได้ปังมาก คว้าอันดับ 1 ในทุกฮีตที่ลงแข่ง แถมทำคะแนนเสียรวม 0 แต้ม ขึ้นเป็นหนึ่งในนักแข่งที่น่าจับตามองสำหรับการลุ้นแชมป์ในรายการนี้
ส่วนใครที่เชียร์น้องพายุไม่ต้องเสียใจไป เพราะเพจ Thunder and Storm official อัปเดตแล้วว่าเจ้าตัวจะลุยต่อทันทีในรายการ WSK Final Cup 2026 สนามที่ 3 ณ สนาม Leopard Circuit Viterbo เมืองวิเทอร์โบ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2026 นี้
แพ้ได้แต่ห้ามท้อ สนามหน้าจัดเต็มแน่นอน ใครจะไปเชียร์บ้าง?