รวมตัวตัวมัม! งาน Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 ขนทัพซุปตาร์มาฉลองความปัง
งาน Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 In Partnership With EM DISTRICT จัดขึ้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2026 ที่ Sphere Hall, EMSPHERE งานนี้รวมตัวท็อปจากหลายวงการทั้งแฟชั่นและภาพยนตร์มาฉลองความสำเร็จกันแบบจัดเต็ม
ลิสต์คนรับรางวัลคือจึ้งมาก เริ่มที่ ใหม่ ดาวิกา คว้ารางวัลสาขา Actress โดยมี วิกกี้ อรธิรา จาก EM DISTRICT เป็นคนมอบให้ ส่วน เก่ง หฤษฎ์ ก็ปังไม่แพ้กันกับรางวัลพิเศษสาขา Breakthrough ซึ่งได้ เบ็คกี้ รีเบคก้า เป็นคนมอบรางวัลให้
ทางด้าน โอปอล สุชาตา รับรางวัลสาขา Philanthropist โดยมี แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส เป็นผู้มอบ ส่วนสายกินอย่าง เชฟป้อม ก็คว้ารางวัลสาขา Chef ไปครอง โดยมี โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ และ อิงฟ้า วราหะ มาร่วมมอบรางวัลให้
นอกจากนี้ยังมีตัวแม่คนอื่นๆ อย่าง Hannah McHutchison, Aida Buarat, มุก เพลินจันทร์ และ กรุณา บัวคำศรี ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย รวมถึง แม่ชม และ น้องเกล ที่ร่วมงานด้วย
งานนี้ใครลุคจึ้งที่สุดในใจทุกคน?