มัดรวมวิธีดู 2026 MAMA AWARDS วันนี้และพรุ่งนี้ ดูสดทางไหนได้บ้าง?
2026 MAMA AWARDS ปีนี้จัดใหญ่ที่เคียวเซรา โดม โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2026 โดยแบ่งงานออกเป็นสองพาร์ทชัดเจน คือ CHAPTER 1 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่จะเน้นรางวัลสายศิลปิน และ CHAPTER 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่เน้นรางวัลสายการแสดง ซึ่งผู้จัดเคลมว่าปีนี้มีศิลปินขึ้นแสดงในที่เดียวกันมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลย
สำหรับใครที่อยากดูสดในไทย มีให้เลือกหลายทางตามความสะดวก เริ่มที่ HBO Max ซึ่งมีหน้ารายการเวอร์ชันไทยระบุว่าห้ามพลาดการถ่ายทอดสดทั้งสองวัน แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะดูได้ โดยแพ็กเกจรายปีเริ่มต้นที่ 1,390 บาท ต่อมาคือ Mnet Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของผู้จัดที่ถ่ายทอดสดให้แฟนเพลงทั่วโลก และสุดท้ายคือช่อง tvN ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 232 ซึ่งดูได้ตามผังรายการ หรือจะดูผ่านแอป TrueVisions NOW ก็ได้แต่ต้องเช็กสิทธิ์แพ็กเกจของตัวเองให้ดี ส่วนทางผู้จัดระบุภาพรวมว่าถ่ายทอดผ่าน Mnet, Mnet Plus และแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่ทั่วโลก
เรื่องเวลาต้องระวังให้ดีเพราะเวลาเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ถ้าแปลงเป็นเวลาบ้านเราแล้ว วันที่ 20 พฤศจิกายน (CHAPTER 1) จะเริ่มเดินพรมแดงตอน 13.30 น. และเริ่มพิธีประกาศรางวัลตอน 16.00 น. ส่วนวันที่ 21 พฤศจิกายน (CHAPTER 2) จะเริ่มเดินพรมแดงตอน 10.30 น. และเริ่มประกาศรางวัลตอน 13.00 น. แต่มีจุดที่ต้องโน้ตไว้คือ ช่อง tvN ทางทรูวิชั่นส์ ประกาศเวลาถ่ายทอดสดของวันที่ 21 พฤศจิกายน ไว้ที่ 13.30 น. ซึ่งจะช้ากว่าเวลาเริ่มงานของผู้จัดอยู่ครึ่งชั่วโมง ส่วนวันที่ 20 พฤศจิกายนนั้นตรงกันที่ 16.00 น.
ในส่วนของคนดำเนินรายการ พัคโบกอม กลับมาในฐานะแอมบาสเดอร์และพิธีกรคนแรกอย่างเป็นทางการ โดยรับบทเป็นผู้เล่าเรื่องหรือ storyteller ส่วนช่วงพรมแดงจะได้ อีแดฮวี และ ชเวมินาซู มาทำหน้าที่พิธีกร นอกจากนี้ยังมีเหล่านักแสดง นักกีฬา และนักเต้นมาร่วมมอบรางวัลด้วย
ลิสต์ศิลปินที่ขึ้นโชว์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน หรือ CHAPTER 1 มีเพียบ ทั้ง ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, CL, ENHYPEN, Hearts2Hearts, ILLIT, INI, LNGSHOT, MODYSSEY, NCT WISH, Panic, RESCENE, TREASURE, TUIDE และผู้ร่วมรายการ Street World Fighter: Directors War
ส่วนวันที่ 21 พฤศจิกายน หรือ CHAPTER 2 จะมี &TEAM, BIGBANG, CORTIS, HWASA, IVE, izna, KiiiKiii, KO1KEYZ, LE SSERAFIM, NAYEON จาก TWICE, WOODZ และ ZEROBASEONE
ไฮไลต์ที่ต้องจับตาคือโชว์พิเศษที่มีเฉพาะงานปีนี้เท่านั้น เริ่มจาก BIGBANG ที่ฉลองครบรอบเดบิวต์ 20 ปี ด้วยการขึ้นเวทีร่วมกับตัวการ์ตูน Dooly the Little Dinosaur ที่เป็นตัวละครเกาหลีตั้งแต่ปี 1983 ตามด้วยการคอลแล็บครั้งแรกของ CL และ ALLDAY PROJECT ในโชว์ที่ชื่อว่า STILL THE BADDEST ส่วน ENHYPEN จะมีโชว์ที่ทำงานร่วมกับภาพยนตร์ Dune: Part Three และวง Panic ที่จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่หลายคน นอกจากนี้ยังมีเวทีที่ร่วมงานกับ อีแบ ศิลปินร่วมสมัยของเกาหลี และการนำปัญญาประดิษฐ์ Gemini ของกูเกิลมาใช้ในเวทีด้วย
ความพิเศษอีกอย่างคือการจัดเวทีแบบ 360 องศา ที่ตั้งที่นั่งศิลปินให้อยู่ในระดับสายตาของผู้ชมพอดี ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไป MAMA เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1999 ในชื่อ Mnet Music Video Festival ที่เน้นมิวสิกวิดีโอ ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Mnet KM Music Festival และกลายเป็น Mnet Asian Music Awards ในปี 2009 ซึ่งเป็นเวทีรางวัลดนตรีระดับเอเชียเวทีแรกของเกาหลีใต้ จนกระทั่งรีแบรนด์เป็น MAMA AWARDS ในปี 2022
ในด้านสถานที่จัดงาน ผู้จัดเคยพางานออกนอกประเทศครั้งแรกที่มาเก๊าในปี 2010 จากนั้นก็ขยายไปทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม โดยในปี 2024 ถือเป็นครั้งแรกที่ไปจัดในสหรัฐฯ ที่โรงละครดอลบี ลอสแอนเจลิส และปี 2025 จัดที่สนามไคตั๊ก ฮ่องกง เป็นครั้งแรก
เตรียมเน็ตให้พร้อมแล้วรอเชียร์ศิลปินที่รักกันได้เลย ใครทีมใครบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย!