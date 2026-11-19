นางเอก «คลึง» ชาร์เลท วาศิตา นำแสดงมิวสิกวิดีโอใหม่ของ สมุทร แก้ววัน «เรื่องบังเอิญชั่วคราว»
ในมิวสิกวิดีโอ ชาร์เลท รับบทเป็นหญิงสาวที่ได้พบกับคนแปลกหน้าโดยบังเอิญในค่ำคืนหนึ่ง: ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุข ความใกล้ชิด และความรู้สึกที่ไม่อยากให้เวลาหมดไป หน้ากาก แสงเทียน และกลิ่นอายแบบละติน สร้างบรรยากาศที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มที่ผสมผสานดนตรีไทยและละติน
เพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวของคนสองคนที่ไม่ได้มองหาความรัก แต่กลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสม และเติมเต็มช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของกันและกัน โดยรู้ตั้งแต่แรกว่ามันจะไม่มีคำว่า «ตลอดไป» เมื่อถึงรุ่งเช้า ต่างคนต่างกลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง และน่าเสียดายที่บางครั้งเราก็อยากให้ความสัมพันธ์ที่รู้ว่าเป็นเพียงชั่วคราว ดำเนินไปนานกว่าที่ควรจะเป็น
«เรื่องบังเอิญชั่วคราว» เป็นเพลงบัลลาดจังหวะช้าที่เข้าถึงอารมณ์ลึกซึ้ง และเป็นเพลงที่สองจากอัลบั้มใหม่ของ สมุทร แก้ววัน ศิลปินจาก ไวท์มิวสิค (จีเอ็มเอ็ม มิวสิค) การจับคู่กันของ ชาร์เลท และ สมุทร นำมาซึ่งเคมีใหม่บนหน้าจอ ที่แฟนๆ ซีรีส์ «คลึง» จะต้องอยากเห็น
มิวสิกวิดีโอเพลงนี้รับชมได้แล้วทางช่อง YouTube OfficialWhiteMusic และเพลงสามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกช่องทาง