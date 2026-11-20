ลูกสาวดาราโตไวมาก! ส่อง 4 สาวน้อยที่สวยสะพรั่งจนต้องขยี้ตา
บอกเลยว่าเวลาผ่านไปไวมากจนตามไม่ทันจริงๆ โดยเฉพาะ น้องมะลิ ที่ปีนี้อายุ 13 ปีแล้ว ซึ่งทางแม่โบว์เพิ่งเผยลุคใหม่พร้อมรอยยิ้มหวานๆ ที่ทำเอาหลายคนต้องขยี้ตารัวๆ เพราะน้องโตเป็นสาวสวยแบบตะโกน จนกลายเป็นไวรัลทุกปี
ส่วนน้องบีน่า ลูกสาวแฝดคนพี่ก็อายุ 13 ปีเช่นกัน บอกเลยว่าความสวยได้คุณแม่มาเต็มๆ ส่วนทางด้านน้องแสนดี ลูกสาวแม่โอ๋ ภัคจีรา ก็อายุ 13 ปีแล้วเหมือนกัน แถมยังพกความสดใสและรอยยิ้มพิมพ์ใจมาพร้อมกับออร่าความเป็นศิลปินที่ฉายแววออกมาให้เห็นชัดๆ
ปิดท้ายด้วยน้องเมตตา ลูกสาวแม่ อุ้ม สิริยากร สาวน้อยลูกครึ่งไทย-อเมริกันที่ได้ยีนส์ความหน้าตาดีจากคุณพ่อคุณแม่ไปเต็มๆ และสวยได้คุณแม่มา
เห็นแล้วอยากจะขอหยุดเวลาไว้เลย เพราะเด็กๆ โตไวมาก ใครว่าลูกไม้หล่นไกลต้น บอกเลยว่าเคสนี้หล่นตรงเป๊ะ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก