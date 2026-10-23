แม่จัดเต็ม! ชมพู่เปิดบริษัทดูแลรายได้น้องแอบิเกล เน้นความสุขนำ งานรอง
นาทีนี้ใครไม่รู้จักน้องแอบิเกล ลูกสาวคนเล็กของชมพู่ อารยา และ น็อต วิศรุต คือพลาดมาก เพราะความน่าเอ็นดูแบบธรรมชาติทำให้โซเชียลเกิดปรากฏการณ์ 'เติมเกล' และความนิยมนี้ต่อยอดให้งานพรีเซ็นเตอร์และอีเวนต์ต่างๆ สนใจชวนไปร่วมโปรเจกต์อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดคุณแม่ชมพู่ อารยา ออกมาเปิดใจถึงวิธีบริหารจัดการงานของลูกสาวว่า ทุกงานที่รับจะพิจารณาจากความเหมาะสมเป็นหลัก ทั้งรูปแบบงาน ระยะเวลา และพลังงานของเด็ก เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย โดยย้ำชัดว่าการทำงานของน้องแอบิเกลจะต้องไม่เร่ง ไม่กดดัน และมีความสุขเป็นที่ตั้ง ถ้างานไหนไม่เหมาะสมคุณแม่พร้อมปฏิเสธทันที
ความปังยังไม่หมด เพราะมีการเปิด 'บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด' ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการรายได้จากการทำงานของน้องแอบิเกลโดยเฉพาะ ซึ่งชมพู่ตั้งใจให้บริษัทนี้เป็นของลูกในอนาคต เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบและโปร่งใส แม้น้องแอบิเกลจะยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ แต่ถือเป็นก้าวแรกให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ โดยมีคุณแม่ดูแลแทนในช่วงนี้
สำหรับการทำงานจริง ชมพู่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป บางงานน้องแอบิเกลทำเองได้ แต่บางงานโดยเฉพาะตอนขึ้นเวทีหรือจุดที่ต้องใช้ความมั่นใจ ต้องมีคุณแม่อยู่เคียงข้างเพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่สุด
ทิ้งท้ายด้วยประโยคทัชใจ เพราะเป้าหมายหลักของคุณแม่ไม่ใช่การผลักดันลูกเข้าวงการบันเทิงอย่างจริงจัง แต่ต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ เติบโต และใช้ชีวิตเด็กตามวัย โดยให้งานเป็นเพียงประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งที่ไม่ไปแทนที่ความสุข การเล่น และการเรียนรู้ในช่วงวัยที่สำคัญที่สุด
เป็นแม่ที่วางแผนอนาคตให้ลูกได้เป๊ะมาก ทั้งเรื่องเงินและเรื่องใจแบบนี้ เอาใจไปเลยเต็มสิบ!